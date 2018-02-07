Жена генпрокурора Луценко поддержала президентскую инициативу про отмену е - деклараций для антикоррупционеров
Президент Петр Порошенко предложил отменить е-декларирование для антикоррупционеров. Вместо этого президент предлагает обязательную подачу отчетов. Об этом сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала Рада.
Луценко также добавила, что об этом компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций.
По ее словам, увеличивается порог доходов для обязательного предоставления отчета представителями общественных организаций. Это должно уменьшить количество активистов, которые должны будут отчитываться о своих доходах. Соответствующее законодательное изменение еще должны поддержать народные депутаты.
Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:
- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами
- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 7 февраля 2018 г.
Как сообщала "Страна", в НАПК думают над изменением критериев для полной проверки е-деклараций.
Ранее "Страна" также сообщала, что суд признал законным засекречивание деклараций сотрудников военной прокуратуры.