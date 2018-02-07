Президент Петр Порошенко предложил отменить е-декларирование для антикоррупционеров. Вместо этого президент предлагает обязательную подачу отчетов. Об этом сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала Рада.

Луценко также добавила, что об этом компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций.

По ее словам, увеличивается порог доходов для обязательного предоставления отчета представителями общественных организаций. Это должно уменьшить количество активистов, которые должны будут отчитываться о своих доходах. Соответствующее законодательное изменение еще должны поддержать народные депутаты.

Ірина Луценко: по поданому @Poroshenko ЗП щодо е-декларування доходів громадських активістів знайдено компроміс з активістами:

- скасовується е-декларування активістами-фізичними особами

- збільшується поріг доходів для обов'язкового звітування представниками ГО⏯️ pic.twitter.com/tMcupAhsHz — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 7 февраля 2018 г.

Как сообщала "Страна", в НАПК думают над изменением критериев для полной проверки е-деклараций.

Ранее "Страна" также сообщала, что суд признал законным засекречивание деклараций сотрудников военной прокуратуры.