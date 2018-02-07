Киевский районный суд Харькова назначил рассмотрение дела по аварии, в которой погибли 6 человек, на 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением Киевского районного суда Харькова от 7 февраля уголовное производство в отношении Зайцевой О.А. и Дронова Г.А. по ст.286 ч.3 УК Украины назначено к судебному разбирательству на 19 февраля 2018 года в 14:00", - говорится в сообщении.

Обвиняемым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.

Также суд пересмотрит изменение меры пресечения для Зайцевой и Дронова.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. 20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен. 6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении, а затем взяли его под стражу.