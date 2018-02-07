Нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр-2018 в Пхенчане доверили биатлонистке Елене Пидгрушной. Такой выбор сделали сами спортсмены на общекомандном собрании олимпийской сборной, передает пресс-служба НОК.

Пидгрушна призналась, что с детства мечтала стать знаменосцем Украины.

"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня.

Хочу попросить каждого украинца - болейте за Украину! Даже несмотря на то, что мы за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка, каждая радость будет поддерживать нас! Вместе к победе!", - сказала олимпийская чемпионка и капитан женской сборной Украины по биатлону.

Ранее в Олимпийской деревне торжественно подняли украинский флаг.

А в Associated Press определили сколько и каких медалей возьмет Украина на Олимпиаде 2018.