Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы представительства Министерства иностранных дел в Ужгороде. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На заседании правительства поддержали возобновление работы представительства МИД в Ужгороде. Коллегам точно будет чем заняться. Если кто-то будет готов присоединиться и помогать - мы всегда рады", - сообщил Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, в Ужгороде заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович обсудили резонансный инцидент по попытки поджога здания венгерского центра, который имел место утром в воскресенье, 4 февраля.

Мы писали, что Венгрия официально потребовала ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье.