В киевском рыбоохранном патруле заступила на службу кошка по кличке Ася Рамисовна. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник патруля Владимир Мухин.

Кошка помогает сотрудникам патруля расслабиться.

"Ася Рамисовна - это наш общественный инспектор рыбоохраны, который наделен различными полезными способностями, как прибор ночного видения. Можем привлекать ее в спецоперации. Также шутят в социальных сетях, что это утилизатор конфискованной рыбы. Мы очень любим и уважаем эту кошку, она уже взрослая, ей четвертый год. Самое положительное ее качество - она умеет успокаивать, отвлекать от ежедневной трудовой рутины", - рассказал Мухин.

Кошке, по его словам, платят законно выловленной рыбой. "Конечно, мы дарим тепло, любовь и ласку", - добавил Мухин.