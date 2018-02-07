Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча между "Шахтером" и АИКом рассказал о шансах горняков в игре с итальянской "Ромой" в плей-офф Лиги Чемпионов. Об этом информирует пресс-служба "Динамо".

По его словам, мотивация на еврокубковые матчи совершенна другая. "Команда, которая выступает в Лиге чемпионов, имеет огромную мотивацию, несмотря на то, как она выступает в национальном чемпионате. "Рома" - хорошая команда, в которой собраны хорошие исполнители. Думаю, игра будет непростой", - говорит Шевченко.

"Когда команда играет в чемпионате, а игроки находятся на ходу, у нее есть преимущество. В Украине был перерыв, а в товарищеских поединках, в свою очередь, нет стопроцентной отдачи футболистов. Как игрок ни хотел бы, но товарищеская встреча - это товарищеская встреча", - считает тренер сборной Украины.

По его словам, очень важно, чтобы команда уверенно стартовала во второй второй части чемпионата и хорошо подготовилась к поединку в Лиге чемпионов. "У "Шахтера" есть опытные игроки, отличный тренер, поэтому на игру против "Ромы" я смотрю с позитивом", - резюмировал Шевченко.

Напомним, Фонсека считает, что донецкую команду ждет очень сложная игра в Лиге чемпионов.