Под Киевом наглый мошенник, представившись сотрудником полиции, украл у пожилого мужчины телефон.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Историей поделилась дочка пострадавшего. "6 февраля отец ехал из Киева в Зазимье. В автобусе отец встретился с моей дочкой (его внучкой), которая возвращалась из колледжа. После того, как они вышли из автобуса, к ним подошел этот...", - отметила она.

Злоумышленник вел себя нагло. "Сказал отцу, что на него есть ориентировка, якобы папа украл телефон. Дочка набрала меня с телефона отца, но этот тип выхватил телефон у нее из рук. На видео он пытается рассказать мне про ориентировку, про то, что теперь так работает полиция: замечают человечка с телефоном и деньгами, а затем "ведут", - уточнила дочка пострадавшего.

На видео видно, как преступник кладет телефон в свой карман. Затем он убежал в лес. После инцидента вызвали полицию, пожилой мужчина написал заявление.

Всех, кто узнает на видео преступника, просят сообщить в личные сообщения сообщества.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователей в сети возмутил этот вопиющий случай. "На..р она ему телефон дала? А то что снимать начала, молодец. Не растерялась. Ну и по факту - лицо срочно требует пластической операции с помощи монтировки", - пишут пользователи.

Фото: Facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине появился новый вид мошенничества с компенсациями - Минфин.

Также в СБУ разоблачили банду мошенников, которая работала на рынке недвижимости столицы.