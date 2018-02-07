Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на суде по госизмене Януковича заявил, что снайперы на Евромайдане получили приказ убить на тот момент главу "Правого сектора", а ныне нардепа Дмитрия Яроша.

"Были розданы портреты (активистов Евромайдана, - Прим.Ред.) на уничтожение. Был портрет Яроша у снайперов", - цитируют Наливайченко "Украинские новости".

Фамилии других целей снайперов он отказался назвать.

Наливайченко также утверждает, что у участников Евромайдана не было оружия, а никто из его лидеров, в том числе Ярош, не отдавали приказа осуществлять вооруженный захват власти.

Еще экс-глава СБУ рассказал, что во время расстрела участников Евромайдана 18-20 февраля 2014 года в антитеррористическом центре СБУ присутствовали представители ФСБ, которые им и руководили.

Ранее суд отпустил двух титушек, обвиняемых в покушении на убийство участников Евромайдана.

Также напомним, почти половина опрошенных Мустафой Найемом второй раз не вышли бы на Евромайдан.

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