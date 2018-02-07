Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер станет главным героем нового сериала "Outrider" от Amazon, сообщает THR.

Проект стиле вестерн и расскажет о начале 19 века в Оклахоме. По сюжету, помощник шерифа должен поймать легендарного бандита. Помогать ему должен безжалостный федеральный маршал (Шварценеггер), который иммигрировал с родителями из Европы в Штаты в детском возрасте.

Сериал "Outrider" будет выходить на канале Amazon, а его исполнительным продюсером выступит Мэйс Ньюфелд.

Ранее Шварцнегер не имел опыта съемок в сериалах, эта драматическая картина станет первым пробным шагом в сериальной жизни актер

Как сообщала "Страна", ранее ученый назвал самую маленькую в мире муху в честь Арнольда Шварценеггера.

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