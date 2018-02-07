Украинский инженер NASA, Андрей Васильев рассказал, что команда до самого конца не знала, произойдет ли старт Falcon Heavy.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за несколько часов до назначенного времени, на высоте 2,5-4 миль сила ветра по юго-восточному направлению выросла до 21 миль/час, что для ракеты с такой конструкцией является критической чертой.

"Страшнее всего было то, что воздушная масса была различной плотности и порывы были достаточно сильны", - пишет он.

Кроме того, по его словам, были еще проблемы на этапе подготовки и изготовления. "В частности, датчики... Но главное, мы знали, что ракета взлетит. Взлетит в любом случае, при любых обстоятельствах. Потому десять тысяч инженеров, проектировщиков, испытателей, десять тысяч по всей стране в течение пяти лет работали над этой ракетой", - отметил украинский инженер.

Фото: facebook.com

Напомним, Трамп поздравил Маска с успешным запуском Falcon Heavy.