Украинский инженер NASA рассказал, как готовился старт Falcon Heavy
Украинский инженер NASA, Андрей Васильев рассказал, что команда до самого конца не знала, произойдет ли старт Falcon Heavy.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, за несколько часов до назначенного времени, на высоте 2,5-4 миль сила ветра по юго-восточному направлению выросла до 21 миль/час, что для ракеты с такой конструкцией является критической чертой.
"Страшнее всего было то, что воздушная масса была различной плотности и порывы были достаточно сильны", - пишет он.
Кроме того, по его словам, были еще проблемы на этапе подготовки и изготовления. "В частности, датчики... Но главное, мы знали, что ракета взлетит. Взлетит в любом случае, при любых обстоятельствах. Потому десять тысяч инженеров, проектировщиков, испытателей, десять тысяч по всей стране в течение пяти лет работали над этой ракетой", - отметил украинский инженер.
Фото: facebook.com
Напомним, Трамп поздравил Маска с успешным запуском Falcon Heavy.