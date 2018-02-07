6 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy. На борту ракеты находился автомобиль Telsa Roadster красного цвета.

За рулем авто сидел манекен, одетый в скафандр Space X, а на приборной табличке у него находился плакат Don't panic (Без паники). В салоне космического авто звучала песня David Bowie - Space Oddity.

Подробности можно прочитать в статье "Страны" Что значит запуск Falcon Heavy для освоения космоса.

В честь этого события в социальных сетях появилось множество шуток и фотожаб. Пользователи пририсовывали к кадрам с запуска иконки на приборную панель авто в космосе, мрачный пейзаж спальных районов, Павла Зиброва и мост Патона.

"Страна" собрала самые оригинальные карикатуры.

Фото: соцсети

Ранее "Страна" писала, что Трамп поздравил Маска с успешным запуском Falcon Heavy.

Также мы сообщали, что Илон Маск начал продавать огнеметы, которые спасут землян от зомби-апокалипсиса.