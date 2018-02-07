Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека остался недоволен игрой команды в последнем спарринге межсезонья против шведского АИКа, в котором дончане обыграли шведскую команду (2:0), проведя на поле практически весь второй тайм в меньшинстве.

Об этом информирует официальный сайт донецкого клуба.

По словам португальского наставника, он не увидел в действиях игроков "Шахтера" желания. Фонсека разочарован игрой команды, несмотря на итоговый результат.

"Сегодня я не доволен ничем, кроме результата. В отличие от предыдущих матчей, где мы действительно хорошо себя проявили, футболисты не показали должного уровня. Было мало желания. В таком случае может удовлетворить только счет. С подобным поведением и отдачей побеждать тяжелее. У ребят не было амбиций, и это усложнило игру", - говорит тренер.

"Всегда хочу побеждать. Даже если мы не выигрываем, но футболисты должным образом ведут себя на поле и серьезно выкладываются, я - первый, кто скажет, что отработали отлично. Но когда нет отдачи, не ждите, что кого-то поздравлю. Сегодня очень разочарован командой", - заявил Фонсека.

Матч с АИКом закрыл программу тренировочных игр для "Шахтера" в ОАЭ.

Напомним, сегодня команда вернется в Украину, где будет готовиться к поединку против Черноморца (16 февраля) в 20-м туре чемпионата Украины и матчу против "Ромы" в Лиге чемпионов (21 февраля).

Как мы сообщали ранее гендиректор клуба Сергей Палкин заявил, Фред может уйти из "Шахтера" уже этим летом.