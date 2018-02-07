Зарплата министра финансов Александра Данилюка за январь оказалась меньше, чем у его заместителей. Об этом сообщается в ответе Минфина на запрос "Украинских новостей".

Заработная плата Данилюка составила 37,5 тыс. гривен, а у его заместителей - от 13 тыс. до 70,3 тыс. гривен. У государственного секретаря министерства - 88,1 тыс. гривен.

Таким образом зарплата Данилюка в январе вдвое меньше, чем в декабре - 70,9 тыс. гривен.

Из общей суммы зарплаты министра, должностной оклад за фактически отработанное время - 6 095,24 гривны, надбавка за выслугу лет - 1 280 гривен, надбавка за интенсивность труда - 6 095,24 гривны, за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 914,29 гривны, командировочные - 23 010,93 гривны, премия индексация - 127,54 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Оксаны Маркаровой составила 48 710,08 гривны, заместителей Сергея Марченко - 70 268,58 гривны, Андрея Градиля - 13 027,09 гривны, Юрия Буцы - 61 578,97 гривен, госсекретаря Евгения Капинуса - 88 074,21 гривны.

Напомним, что зарплата Порошенко в январе составила 28 тысяч гривен.

Также мы писали, что генпрокурор Луценко только за декабрь начислил себе годовую зарплату прокурора из района.

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