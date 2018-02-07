Вице-президента Европарламента Ричарда Чарнецкого из Польши досрочно уволили за "недостойное поведение". Об этом сообщает The Parliament Magazine.

В ходе тайного голосования 447 депутатов поддержали отставку депутата с этой должности.

Инициаторами отставки Чарнецкого выступили лидеры политических групп ЕП. Они были возмущены "недостойным поведением" Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун.

В одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Ранее член палаты лордов Великобритании подал в отставку из-за опоздания на заседание парламента.

Также СМИ узнали, что первый замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку после критики Трампа.