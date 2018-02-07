Украинская молодежная сборная по каратэ отказалась от участия в чемпионате Европы, который состоялся в российском городе Сочи со 2 по 4 февраля. Об этом сообщает "Укринформ".

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук назвал такое решение максимально взвешенным и честным.

"Такое решение мы приняли еще в ноябре прошлого года во время чемпионата Украины в Черновцах. Этому предшествовал долгий и сложный диалог внутри федерации. На кону стояли две составляющие: одна спортивная, а вторая не просто политическая, а человеческая, нравственная. Было принято непростое для спортсменов решение о том, что мы бойкотируем чемпионат Европы. Сегодня говорить, что спорт вне политики, война вне политики, мягко говоря, не совсем корректно", - пояснил Левчук.

Глава федерации отметил, что президент и генеральный секретарь Международной федерации каратэ полностью разделяют такую позицию.

"Уверен, наше решение максимально взвешенное, обоснованное и честное. Мы, как минимум, честны перед собой, мы считаем Россию страной-агрессором и не можем разделять свою спортивную позицию от политической и гражданской. Это убеждение большинства моих коллег – тренеров и функционеров федерации", - отметил Сергей Левчук.

По его словам, потерянные рейтинговые очки за пропуск чемпионата украинские юниоры имеют шанс смогут компенсировать следующим летом на соревнованиях в Болгарии и отборочном турнире в Хорватии.

Как сообщала "Страна", в Сочи пройдет также турнир для спортсменов отстраненных от Олимпиады-2018.

Напомним, в Кабмине призвали бойкотировать Всемирный фестиваль молодежи в Сочи.