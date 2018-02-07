В Кабмине хотят сделать обязательным в армии приветствие "Слава Украине! – Героям слава!". Оно должно заменить традиционное "Здравия желаем!".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине!" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава!". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине!" военнослужащие отвечают: "Героям слава!", – сказано в документе.

При этом обращение "товарищ" в армии остается.

Страна провела опрос среди военных об этом законопроекте.

Юрий В., служит в АТО: "Твою мать..! Нет, я все понимаю, для чего это делается. Но мне как то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине – Героям слава" - мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности и ворье из штабов пересажают. И все наладится"

Александр Д., контрактник, в АТО с 2014 года, доброволец: "Вполне нормальное предложение, давно нужно было поменять старое советское приветствие. Вообще-то "Слава Украине – Героям слава" давно употребляется на передке, как неформальное приветствие. Пора делать официальным".

Вячеслав, старший офицер одной из бригад в зоне АТО: "Такое приветствие оправданно лишь в особо торжественных случаях. Во время присяги или парада такое приветствие уместно. Но в быту, во время обычной службы употребление такого приветствия приведет к стиранию особого смысла этих слов. Я против замены"

Владимир, сержант: "У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет - он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту".

Иван Калетник, подполковник ВСУ: "Я поддерживаю такое нововведение. Нужно отходить от старых стандартов. Это хорошее приветствие для армии".

Ярослав К., капитан, фронтовая разведка: "Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – "героям слава" - не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава".

Офицер 28-й бригады: "скорее нет, чем да. Это же приветствие. А приветствие должно соответствовать смыслу:" Желаю здоровья ". А "Слава Украине" и прочее пусть останутся торжественным, праздничным приветствием".

Ранее в армии поменяли цвет беретов для десантников. "Страна" разбиралась, что думают украинские десантники об отмене голубых беретов.