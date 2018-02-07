В земельном реестре и реестре недвижимости в Украине уже реализовано несколько проектов по интеграции блокчейна и скоро эти два реестра будут на этой технологии.

Об этом сообщает УНН.

По словам помощника председателя Государственного агентства электронного управления Украины Константина Ярмоленко, агентство в 2017 году реализовало несколько успешных проектов.

"По пилотным проектам, по интеграции блокчейна, мы, наверное, вообще №1 в мире, как мы оцениваем. Это земельный сектор, это сектор недвижимости. Мы сейчас уже готовим переход с пилотной фазы на фазу продакшн. Два ключевых сектора экономики Украины, это земельный реестр и реестр недвижимости уже по сути скоро будут на блокчейне", - сообщил Ярмоленко.

Напомним, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме представили блокчейн карту мира, на которой были отмечены 14 стран-лидеров по внедрению технологии. В список вошла также Украина. Об этом сообщает советник главы Госагентства по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко.

Как сообщала "Страна", NASA использует блокчейн-технологии для исследования космоса.