По данным компании по инвестиционным исследованиям Goldman Sachs Group Inc., ситуация с падением курса криптовалют, которые потеряли 500 миллиардов долларов рыночной стоимости в сравнении с прошлым месяцем, может стать гораздо хуже.

Об этом пишет Bloomberg.

Большинство криптовалют вряд ли выживут в их нынешней форме, и инвесторы должны быть готовыми к тому, что эти валюты потеряют всю свою ценность, поскольку их заменит небольшое количество будущих конкурентов, сказал Стив Стронджин из Goldman в отчете от 5 февраля.

Хотя он не установил временные рамки потерь в существующих валютах, однако отметил, что недавние колебания цен указывают на существование пузыря. Тенденция идет к тому, что колебания взад-вперед будут исчезать, а вместо них наступит рынок "немногих победителей"..

"Высокая корреляция между различными криптопотоками меня беспокоит, – сказал Стронджин. – Из-за отсутствия внутренней ценности валюты, которые не выживут, скорее всего, упадут до нуля".

По данным Стронджина, сегодня в современных криптовалютах отсутствует долговременная выживаемость из-за медленных транзакций, проблем безопасности и высоких затрат на техническое обслуживание. Он сказал, что введение регламентированных фьючерсов на биткойн не решило эти проблемы, и отпроверг идею о том, что кто первый начнет действовать – тот получит преимущество. Эксперт отметил, что после конца 1990-х годов лишь немногие из тех, кто заработал на интернет-пузырях, остались на коне.

"Станут какие-либо из сегодняшних криптоконверсий своего рода аналогами Amazon или Google, или они повторят путь многих из ныне не существующих поисковых систем? - сказал Стронджин. - Вероятно, что большинство, если не все, больше никогда не смогут повторить свои недавние пики".

Эксперт был более оптимистичным в отношении технологии blockchain, которая лежит в основе цифровых валют, заявив, что это может помочь улучшить финансовые потоки. Но даже там он высказывался осторожно, утверждая, что нынешние технологии еще не обеспечивают скорость, необходимую для рыночных транзакций.

Отметим, что будто вопреки словам эксперта, курс биткоина сегодня вырос на 2000 долларов.

Кроме того, апокалиптический прогноз Goldman сегодня обсудили в соцсетях. Пользователи вспомнили, как компания предсказывала в 2015 году падение цены на нефть до $20 за баррель, чего так и не произошло - наоборот, "черное золото" дорожает.

Ранее "Страна" писала о том, почему начался "криптопад" и что будет дальше.

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