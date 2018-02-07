Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy стал главным трендом украинского сегмента Facebook за сегодня.

Отчасти это вызвано тем, что украинский самолет-гигант "Руслан" задействовали для перевозки головной части ракеты к месту старта - в другой она бы просто не вошла.

Но чаще украинские политики спешили выразить свое восхищение как лично Илону Маску, так и Америке в целом. "Мы сделали правильный геополитический выбор", - примерной такой подтекст сквозил между строк в постах депутатов и чиновников.

Для страны, которая держит науку и космос в черном теле, такое внимание к теме - похвально. "Страна" собрала реакцию Украины на старт самого мощного "Фалькона".

В БПП собрались на Марс

Особенные восторги вызвал полет "Фалькона" у главных "еврооптимистов" из БПП - Сергея Лещенко и Мустафы Найема.

"Человечество совершило свой прыжок в будущее - благодаря гению, частной предпринимательской инициативе и вере в себя. Наше поколение станет свидетелем колонизации другой планеты - эта фраза больше не выглядит фантастикой. А значит - всем руководителям Украины пора понять, что мы или совершим свой прыжок, или отстанем на еще одно поколение", - предупредил Лещенко.

"Получилось. Не знаю, как вы, а я немного волновался. Все-таки, это событие нашего поколения", - вторит ему Найем.

Внефракционный нардеп Виктор Чумак решил заглянуть в будущее и предрек, что ракеты станут "тихоходами", а в идеале человек должен перемещаться по Галактике со скоростью мысли.

"Мое большое убеждение состоит в том, не ракеты и звездолеты позволят человеку овладеть Большим Космосом. Здесь большую роль играет фактор времени. Ракеты и звездолеты - тихоходы, будут как местные электрички в разных галактиках.

Люди между звездами и Галактиками должна передвигаться мгновенно, с помощью устройств мгновенного переноса энергии и массы. Через Звездные Врата. Причем как "туда" так и "назад"", - считает депутат.

Юлия Тимошенко оказалась ближе всех к "звездным вратам". Она смотрела запуск в США, на пару с бывшим астронавтом Биллом Нельсоном, о чем выложила фото в Facebook.

Тимошенко, как сообщалось, летала в США на молитвенный завтрак с Трампом.

facebook.com/YuliaTymoshenko

"Выводим на орбиту херсонские арбузы"

Блогеры и журналисты меньше пиарились на теме и говорили больше о том, что Украина пасет задних в деле освоения космоса да и вообще - занята совсем другими делами.

Порой это переходило в откровенный троллинг власти.

"Тут Илон Маск запустил в космос свой родстер "Тесла". Мы тоже не ударили лицом в грязь. Прямая трансляция из кабины "Богдана" - здесь", - написал в Facebook журналист Сергей Лямец, добавив к записи фотожабу на Порошенко, запускающего в космос автобус "Богдан".

Помимо "Богданов", поступило предложение отправить на орбиту Марса херсонские арбузы.

"Илон Маск отправил на орбиту автомобиль Tesla, а мы отправим на орбиту херсонские арбузы и загрузим ей (Тесле - ред.) полный багажник", - шутит журналист Василий Апасов.

А блогер Антон Ходза нашел другое применение высокой грузоподъемности "Фалькона":

"Интересный факт. Ракета Falcon Heavy может вывести на орбиту за один раз весь состав Верховной Рады, а также еще влезут с АП и Кабмина люди. 710 человек поднимет лёгко".

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что полетела не вся Рада, а только вице-спикер Ирина Геращенко.

"Источник на Банковой: в ракете Falcon Heavy, запущенной в сторону Марса, находилась Ирина Геращенко, направленная в качестве переговорщика от Порошенко о введении марсианских санкций против России", - шутит Корнейчук.

Украинским ответом на запуск Маска блогер Макс Бужанский считает сегодняшний невыход на работу депутатов Рады, из-за которого заседание досрочно закрыли.

"Маск вышел в Космос.

Депутаты не вышли в Раду.

Один-один", - пишет Бужанский.

Он же привел гипотетический диалог между украинцами и поляками в 2100-м году, когда "с земли улетели почти все".

"Финансирование космоса сокращено на миллиард"

Экс-надреп Василий Горбаль напомнил, что в наступившем году государство сократило расходы на космос - почти на миллиард гривен.

"О "SpaceX" и не только.

Согласно утвержденному Верховной Радой госбюджетом на 2018 год расходы на финансирование Государственного космического агентства сокращены на 33% и составляют 2 млрд грн (в 2017 - 2900000000)", - написал Горбаль в Facebook.

Адвокат Вадим Хабибулин в этой связи вспомнил, как украинские власти выдают за достижение "перерезание ленточек" у покрашенных мостов.

"Наш (президент - ред.) открыл окрашенный в 2018 мост, построенный в 1970, и поехал с женой во время войны потанцевать на Венский бал. А где-то в мире ДРУГОЙ вместо того чтобы украсть - запустил самую мощную на планете ракету со своим авто на Марс", - написал адвокат и блогер Вадим Хабибулин.