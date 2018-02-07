В Киеве, на проспекте Соборности водитель легкового автомобиля, ехавшего на очень высокой скорости, пытался скрыться от полиции по встречной полосе дорожного движения.

Погоня по "встречке" произошла в ночное время, передает Киев Оперативный.

Один из двигавшихся на встречу "гонщику" водителей сумел заснять погоню на видеорегистратор.

"Еще и недели не прошло после ужасного ДТП на Шухевича (Ватутина), а очередной "гонщег" снова летит по встречной полосе, а за ним полиция. На этот раз - на проспекте Соборности. Надеемся, что догнали и, на этот раз, без пострадавших", - сообщили в КО.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на Троещине Mercedes вылетел на встречку и спровоцировал смертельное ДТП. По предварительной информации от серьезного удара, ещё до приезда скорой помощи, на месте погибли двое. Ещё троих госпитализировали врачи.

Напомним, что дело патрульного Олейника, застрелившего пассажира BMW, могут начать рассматривать заново.