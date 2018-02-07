По прогнозу американского агентства The Associated Press (AP) спортсмены сборной Украины завоюют три медали на Олимпиаде-2018.

Так, по мнению AP - сборная Украины получит "серебро" в биатлонной эстафете, а бронзовые награды принесут фристайлист Александр Абраменко и биатлонистка Анастасия Меркушина.

Ранее компания Gracenote прогнозировала, что единственное призовое место принесет Украине женская эстафетная сборная по биатлону. В обновленной 10 января таблицы Украине отдавалось скромное 27-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане.

Рекордным для Украины является 13-е место на Олимпиаде-1994 года ("золото" фигуристки Оксаны Баюл и "бронза" биатлонистки Валентины Цербе-Несиной).

На минувшей зимней Олимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины с двумя наградами: "золото" женской биатлонной эстафеты и "бронза" у биатлонистки же Виты Семеренко. Наша сборная замкнула топ-20 командного зачета стран мира.

Олимпийские игры 2018 года стартуют в корейском Пхенчхане 9 февраля. Более 2500 тысяч спортсменов разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

фото: ap.org

Как сообщала "Страна", в олимпийской деревне ревизоры МОК фотографируют форму российских спортсменов. Они ищут символику.

Напомним, что 8 февраля в Пхенчхане стартует Олимпиада-2018. Полное расписание соревнований.