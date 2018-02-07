Около 20:30 недалеко на Гостомельской трассе, недалеко от Гостомельского КП в Киевской области произошло ДТП. Маршрутный автобус сбил пьяного пешехода, который заявил, что "собирал грибы" у дороги.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По данным журналистов, водитель автобуса пытался избежать столкновения и машина задела пешехода только зеркалом. Тем не менее, мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Перед отправкой в больницу на вопрос "что делал на дороге" он сообщил, что "собирал грибы".

На месте работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Днепре маршрутка с людьми перевернулась в ДТП из-за неработающего светофора. В результате аварии в обеих маршрутках пострадали шесть пассажиров, их госпитализировали в больницу.

Отметим, что на выезде из Киева маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернула его.