Британские ученые решили, что динозавры начали вымирать до того, как на Землю упал астероид
Динозавры начали вымирать еще до падения на Землю астероида, считают британские ученые.
Заявлено, что "упадок" гигантских ящеров начался с прекращения эволюции, после адаптации практически ко всем условиям обитания на тогдашней Земле. Об этом сообщает ВВС.
Они опубликовали в журнале "Природа экологии и эволюции" теорию, реконструирующую пути миграции динозавров, когда они начали расселение из Южной Америки.
"Они появились и очень быстро переместились во все части Земли", - сказал исследователь доктор Университета Рединга Крис Вендитти.
По его словам, динозавры быстро распространились по опустошенной планете, используя каждую возможность для развития.
Но к концу своего "царствования", это развитие замедлилось, поскольку рептилии адаптировались практически к любой среде на Земле. Возможность для эволюции сохраняли только летающее динозавры.
"Они заполнили Землю, некуда было двигаться. Динозавры приспосабливались к месту жительства, поэтому уже не могли создать новые виды", - заявил доктор Сиара О'Донован из Университета Рединга. "Для них это был финальный гвоздь в гробу, кроме птиц", - говорит он.
Исследование базируется на статистическом методе, который определяет, где существовал каждый из видов динозавров на земном шаре.
При этом не все исследователи убеждены в том, что динозавры вымирали еще до падения астероида.
"Динозавры постоянно развивались в течение Мелового периода, незадолго до того, как континенты распались на меньшие части", - заявил профессор Университета Портсмута Дэвид Мартилл.
По его мнению, они продолжали эволюционировать вплоть до падения астероида.
Как сообщала "Страна", трейлер фильма "Мир Юрского периода 2" бьет в сети рекорды просмотров. Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.
Также мы писали о том, что в Египте нашли еще один вид древних титанозавров.