Динозавры начали вымирать еще до падения на Землю астероида, считают британские ученые.

Заявлено, что "упадок" гигантских ящеров начался с прекращения эволюции, после адаптации практически ко всем условиям обитания на тогдашней Земле. Об этом сообщает ВВС.

Они опубликовали в журнале "Природа экологии и эволюции" теорию, реконструирующую пути миграции динозавров, когда они начали расселение из Южной Америки.

"Они появились и очень быстро переместились во все части Земли", - сказал исследователь доктор Университета Рединга Крис Вендитти.

По его словам, динозавры быстро распространились по опустошенной планете, используя каждую возможность для развития.

Но к концу своего "царствования", это развитие замедлилось, поскольку рептилии адаптировались практически к любой среде на Земле. Возможность для эволюции сохраняли только летающее динозавры.

"Они заполнили Землю, некуда было двигаться. Динозавры приспосабливались к месту жительства, поэтому уже не могли создать новые виды", - заявил доктор Сиара О'Донован из Университета Рединга. "Для них это был финальный гвоздь в гробу, кроме птиц", - говорит он.

Исследование базируется на статистическом методе, который определяет, где существовал каждый из видов динозавров на земном шаре.

При этом не все исследователи убеждены в том, что динозавры вымирали еще до падения астероида.

"Динозавры постоянно развивались в течение Мелового периода, незадолго до того, как континенты распались на меньшие части", - заявил профессор Университета Портсмута Дэвид Мартилл.

По его мнению, они продолжали эволюционировать вплоть до падения астероида.

Как сообщала "Страна", трейлер фильма "Мир Юрского периода 2" бьет в сети рекорды просмотров. Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

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