Программисты разработали новую разновидность капчи, решить которую, по словам создателей, могут только роботы. В случае неудачной попытки такой визуальной расшифровки, программа сообщает пользователю о том, что он человек и на сайт не приглашен.

Необычную "проверку" можно пройти на сайте Humans Not Invited.

Как сообщается, такая капча используется для того, чтобы выяснить, кто пытается воспользоваться каким-либо сервисом: человек или какая-нибудь программа для автоматизации действий в интернете.

Одна из разновидностей капчи - это разметка изображений: ее, например, использует сервис reCAPTCHA компании Google. Пользователю предлагают отметить на изображении те участки, которые попадают под описание (например, выделить все области с изображением дорожных знаков).

Ее преимущество также состоит в том, что ответы пользователей затем можно использовать для улучшения качества работы систем автоматического распознавания изображений.

Теперь разработчики проекта Do Something Good представили капчу, в которой изображения специально выбраны таким образом, чтобы распознать их мог только робот. В отличие от классической капчи, которая почти всегда используется для того, чтобы не пропустить ботов, но пропустить человека, капча на сайте Humans Not Invitedрешает обратную задачу, и не пропускает человека.

Некоторым пользователям Reddit, однако, удалось успешно расшифровать такую обратную капчу. В этом случае сервис поздравляет пользователя с тем, что он робот, и выдает ему список IP-адресов таких же «роботов». Несмотря на то, что в принципе вердикт сервиса может быть случайным, пользователи Reddit создали тред, в котором пытаются выяснить, как работает такая капча. Пока что участники обсуждения предполагают, что для создания изображений в такой капче использовано хэширование пикселей исходного изображения.

К атакам компьютерных программ уязвимы и обычные капчи: так, осенью прошлого года ученые создали нейросеть, которая взламывает текстовые капчи, причем весьма успешно.

Фото: humansnotinvited.com

Как сообщала "Страна", юристы жалуются на незаконное введение "капчи" на сайте судебного реестра. "Пожалуйста, подтвердите, что вы не робот".

Отметим, что ученые создали робота, которому не нужно топливо, а только влажный воздух.