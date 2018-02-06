Китайская компания EHang провела пилотируемые испытания одноместной и двухместной модели летающего такси EHang 184. Представители компании сообщили, что проведено уже более тысячи тестовых полетов.

Об этом сообщает The Verge.

Во время первых полетов летающее такси разгонялось до 130 км\ч и пролетало до 15 километров на одном заряде.

EHang впервые представила прототип своего дрон-такси на выставке CES 2016. Изначально компания показала одноместный вариант, выполненный по схеме квадрокоптера с четыремя лучами, на конце которых закреплено по два электромотора. На них закреплены винты, вращающиеся в противоположные стороны.

Предполагается, что летательный аппарат будет полностью автономным — пользователю нужно будет только сесть в такси и задать место назначения, после чего дрон самостоятельно взлетит и перевезет пассажира. На случай, если пассажир все же захочет управлять дроном самостоятельно, в нем будет предусмотрен ручной режим.

В начале 2017 года EHang продемонстрировала летные испытания аппарата, но они проходили без пассажира на борту. Теперь компания впервые показала полноценные испытания прототипов с пассажирами на борту, как одноместной, так и новой двухместной модификации. Компания заявляет, что провела уже более тысячи пилотируемых полетов и во время некоторых из них аппараты поднимались на высоту до 300 метров, разгонялись до 130 километров в час или пролетали до 15 километров на одном заряде аккумуляторов. Также специалисты протестировали грузоподъемность аппаратов. Одноместная модификация смогла поднять в воздух с груз в 230 килограмм, а двухместная подняла 280-килограммовую нагрузку.

Судя по демонстрационному ролику, впервые представленная двухместная модель выполнена на основе той же кабины, но к ней прикреплено восемь лучей с двумя винтами на конце.

Компания заявляет, что финальная одноместная версия сможет перевозить одного пассажира на расстояние до 16 километров или летать в течение 23 минут.

После первых беспилотных испытаний дрон-такси EHang власти Дубая заявили, что эти аппараты должны начать перевозить людей в городе уже летом 2017 года. Но затем выяснилось, что речь шла о начале испытаний в этом городе. Компания действительно начала испытания в июле, но в беспилотном режиме. Помимо этого свое аэротакси испытала в Дубае немецкая компания Volocopter, но также в беспилотном режиме.

Предполагается, что после нескольких лет испытаний в Дубае отроется первая в мире служба дрон-такси, в которой будут использоваться аппараты разных компаний.

Видео: youtube.com/EHANG

Как сообщала "Страна", в Лас-Вегасе показали первый в мире пассажирский беспилотник. Высота полета авиабеспилотника равняется 200 метрам, скорость - до 100 км/ч. Зарядка батареи аппарата занимает два-четыре часа.

Отметим, что британец установил новый мировой рекорд скорости в летающем костюме.