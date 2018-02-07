Депутаты Верховной Рады отклонили президентский законопроект о земельной децентрализации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На пленарном заседании во вторник в поддержку законопроекта №7363 о передаче в коммунальную собственность объединенным территориальным общинам земель государственной собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов, не набралось достаточно голосов народных депутатов.

Кроме того, парламент не принял альтернативные законопроекты №7363-1 авторства Олега Ляшко и №7363-2 Вадима Ивченко.

19 декабря 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал президентский проект закона №7363 и рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о земельной децентрализации.

По словам заместителя главы аграрного комитета Александра Бакуменко в этот документ вошел ряд инициатив аграрного комитета, в частности, относительно защиты имущественных прав собственников и пользователей землей, противодействия противоправному поглощению и захвату аграрных предприятий, ведения Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество, налогообложения земель.

Ранее "Страна" сообщала, как в Украине продают землю иностранцам, несмотря на мораторий. Эксперимент "Страны".

Также Порошенко продлил мораторий на продажу земли.