С космодрома на мысе Канаверал стартовала Falcon Heavy - самая мощная из существующих ракет в мире, которая по задумке Илона Маска должна отправить в направлении к Марсу его любимый спорткар Tesla.

Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy должен был состояться в 20.30. Его перенесли из-за сильного ветра на час. В 21.45 запуск снова не состоялся и его перенесли еще на час. Окончательное время запуска - 22.40 по Киеву.

Задачей запуска, кроме отработки взлета и посадки, была отправка на эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, личного автомобиля главы Space X Илона Маска Tesla Roadster с манекеном за рулем. В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, съемки которых обещают быть "эпическими", рассказывал Маск ранее. По его словам, спорткар будет находиться на орбите сотни миллионов лет.

В прошлом месяце Маск написал в "Твиттер", что ему очень нравится идея отправить автомобиль в бесконечное путешествие по космосу, где его спустя миллионы лет могут обнаружить представители инопланетной цивилизации.

Ускорители Falcon Heavy после запуска успешно вернулись обратно - они сели на специально подготовленные для них площадки на мысе Канаверал.

Сначала от ракеты отделились боковые ускорители и сели на стартовую площадку, а через полминуты отделилась и центральная часть первой ступени, которая села на морскую платформу, но визуально ее отследить не удалось.

Третий, центральный, ускоритель совершил посадку на плавучую платформу возле побережья Флориды, которую Space X окрестила "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Сразу 27 двигателей ракеты Falсon Heavy должны были синхронно пройти этап зажигания. В результате испытания новая ракета стала самой мощной ракетой из всех ныне существующих и самой мощной после ракет НАСА Saturn 5, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад, а также советской "Энергии", которая выводила на орбиту в конце 80-х годов знаменитый многоразовый космический корабль "Буран".

К запуску ракеты в компании готовились 7 лет. Высота ракеты составляет 70 м, диаметр – 3,7 м, ширина в разгонном блоке – более 12 м, масса – 1420 тонн.

Тяжелая ракета SpaceX стартовала с пусковой площадки LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, откуда взлетала миссия Аполлон-11 на Луну и множества стартов космических шаттлов, включая финальную миссию.

В 2014 году компания Маска взяла в аренду площадку 39А у NASA на 20 лет. С тех пор ее модернизировали для запусков и возвращения ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Мы ретранслируем прямую трансляция первого запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал.

Ранее из-за "шатдауна" правительства США SpaceX отложила испытания нового Falcon Heavy.