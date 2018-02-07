Находясь с визитом в столице США, Ксения Собчак рассказала о своем видении конфликта между Россией и Украиной, выступая в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Кандидата в президенты России цитирует Голос Америки.

Признав, что аннексия Крыма Россией состоялась незаконно, Собчак, все же не считает, что Россия должна вернуть Крым Украине.

С целью решения судьбы Крыма, Собчак предлагает провести референдум в России и Украине.

"Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России, - убеждена Собчак. - Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь - международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие в Украине, и все люди, которые проживают в России - все вместе - о статусе Крыма. На референдуме будет три вопроса: должен ли Крым быть независимым, либо быть частью России, или частью Украины".

Один из участников форума в США поинтересовался у Собчак, считала бы она справедливым, если бы Китай, с населением гораздо больше, чем Россия, захватил часть российской территории, а потом предложил провести референдум по ее принадлежности.

"Это нельзя сравнивать", - сказала Собчак, сообщив, что Крым был Россией много лет со времен Екатерины Великой.

"Это не Китай, который приходит за какой-то территорией. При Советском Союзе, эта территорияпринадлежала Украине, но там проживало русское население, русские там жили - не украинцы. И когда Майдан произошел в Украине, мы превратились в агрессора и сделали то, что мы сделали - то, что я не поддерживаю. Но, возможно, вы не понимаете, каждый раз, когда я выступаю перед людьми и говорю, что Крым по международному праву - украинская территория, меня освистывают. Это не фальшивое опроса - 90% россиян нравится идея, что Крым - Россия. И людям в Крыму нравится быть частью России. В этом конфликте они хотели быть с Россией", - сообщила она.

Отвечая на вопрос "Голоса Америки", Ксения Собчак рассказала, что она верит, что как только Россия заберет своих военных из Донбасса, конфликт там закончится.

"Я в этом убеждена, - заявила Собчак - это искусственный конфликт с российской стороной".

Также в Вашингтоне Ксения Собчак рассказала, что она хочет встретиться с людьми, которые в администрации Дональда Трампа отвечают за санкции, и объяснить им, что Россия - это не только Путин. Она рассказала, что не верит, что выиграет выборы, но эта кампания должна дать ей шанс начать серьезную политику карьеру и донести альтернативную точку зрения.

Как сообщала "Страна", главы трех комитетов Госдумы передумали ехать на молитвенный завтрак с Трампом после "кремлевского доклада".

Ранее Ксения Собчак показала на видео, как играет с маленьким сыном в машинки.