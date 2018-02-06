В Заводском райсуде Николаева постановили отпустить под круглосуточный домашний арест судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, который отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при задержании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая указывала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку есть видеозапись обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", - сообщил юрист ЦПК Виталий Цокур.

При этом в Центре противодействия коррупции сообщили, что Буран является последним фигурантом расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей.

"Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки", - отметили в ЦПК.

29 марта 2016 года во время проведения обыска сотрудников НАБУ Буран начал оказывать сопротивление, применив огнестрельное оружие против правоохранителей. Судье было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Буран было инкриминировано получение неправомерной выгоды (взятки) в сумме 500 тыс. грн.

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и взятие под стражу Бурана. 1 июля стало известно о завершении досудебного расследования. 29 июля 2016 года НАБУ направило обвинительный акт в отношении А.Бурана в суд.

В ЦПК заявляют, что рассмотрение дела А.Бурана в суд умышленно затягивается. Подготовительное заседание состоялось только через два месяца после передачи дела в суд, а почти после года судебных заседаний суд постановил начать рассмотрение сначала.

Судья Буран находился в СИЗО в течение 22 месяцев.

Как сообщала "Страна", судье-стрелку из Одессы грозит заключение на долгие 12 лет. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в угрозе убийства сотрудников НАБУ при исполнении ими служебных обязанностей.

Отметим, что Верховная Рада разрешила арест судьи-стрелка из Одессы.