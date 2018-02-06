Жительница Приозерска Ленинградской области России попросила полицейских объявить в розыск ее мужа, который после ссоры вышел из дома и не вернулся 42 года назад.

Об этом сообщает портал 47news во вторник, 6 февраля 2018.

По данным журналистов, мужчина ушел после ссоры в 1975 году, когда семья жила в одном из сел Пензенской области. Полицейский, принимавший заявление, попросил 78-летнюю пенсионерку сообщить приметы пропавшего, но она так и не смогла вспомнить, как выглядел супруг.

Ее супругу Виктору должно быть 80 лет.

Ранее российские правоохранители разыскали жительницу Кубани, которая считалась пропавшей без вести почти 16 лет. В ноябре 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома на хуторе Красный Очаг. Она нашлась, когда пришла оформлять пенсию. Следователю она пояснила, что оставила дом и семью из-за оскорблений и унижений со стороны мужа.

Как сообщала "Страна", в Киеве двое шестиклассников сообщили о заминировании родной школы. Полицейские решили проверить здание.

Отметим, что после знакомства в Facebook 19-летнего парня ограбили на первом же свидании в центре Киева.