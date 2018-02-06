Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входилм семь жителей Киева.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.

Сотрудники СБУ задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря группировки оперативники спецслужбы также обнаружили самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщала "Страна", прокуратура Киевской области сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего государственного исполнителя, внесшего ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Напомним, что суд запретил выселять должников из квартир в Украине, которые куплены не на кредитные средства. ВСУ напомнил финансистам, что выставлять людей из жилья можно только в том случае, если они не платят по ипотечному кредитному договору.