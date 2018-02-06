В среду, 7 февраля, в Украине сохранится холодная погода, осадки не прогнозируются, на дорогах местами ожидается гололедица. А на последующие дни уже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"7 февраля в Украине холодная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и в южных областях днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в западной части 13-18°, днем 0-5° мороза; в восточных областях ночью 4-9° мороза, днем около 0°; на Закарпатье и в южной части ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Киеве будет морозно и без осадков. Температура ночью -8..-10°, днем -1..-3°.

В Львове без осадков, температура ночью -13..-15°, днем 0..-2°.

В Одессе завтра ветрено и без осадков. Температура ночью -1..-3°, днем 3..5° тепла.

В Днипре без осадков. Температура ночью -5..-7°, днем 2..4° тепла.

7 февраля в Харькове спокойная погода. Температура ночью -5..-7°, днем около 0°.

В Карпатах завтра ветрено, без осадков. Температура ночью -14..-16°, днем -1..-3°.

Фото: meteo.gov.ua/

В горах Ивано-Франковщины и в высокогорье Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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