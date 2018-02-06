Принятие в Польше "антибандеровского" закона об институте национальной памяти, может спровоцировать антиукраинские и хулиганские действия.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Эспрессо.TV".

"Мы стали свидетелями определенных общественных инициатив, протеста против принятия этого закона, но они не являются такими мощными, чтобы влиять на повестку дня в Польше. К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", - сказал Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти также отметил, что принятие такого закона является признаком наступления на свободу слова. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", - сказал Вятрович.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Польши подписал антибандеровский закон, как только Рада призвала его ветировать.

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