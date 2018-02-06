Новым временем старта сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy называли 22:45 по Киевскому времени, ранее уже сообщалось о небольшой задержкe. Это связано с сильными ветрами в районе стартовой площадки, сообщается в Twitter SpaceX.

Фото: twitter.com/SpaceX/

Несмотря на задержки с запуском на странице SpaceX в Youtube запланирована прямая трансляция.

Видео: Youtube.com/SpaceX

Тяжелая ракета SpaceX стартует с пусковой площадке LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал. Ее использовали для запуска миссии Аполлон-11 на Луну и множества стартов космических шаттлов, включая финальную миссию.

В 2014 году компания Маска взяла в аренду площадку 39А у NASA на 20 лет. С тех пор ее модернизировали для запусков и возвращения ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Ракета будет стартовать с грузом, который включает в себя:

Личный автомобиль Маска, Telsa Roadster красного цвета;

За рулем машины будет сидеть манекен, одетый в скафандр Space X;

Звучать будет музыка David Bowie - Space Oddity

Ракета стартует с площадки LC-39A. По мере набора высоты, от нее отделятся два разгонных блока из трех, и должны будут самостоятельно приземлиться, чтобы их можно было использовать в будущем.

Третий же блок должен будет вывести ракету на геоцентрическую орбиту вокруг Солнца - откуда прямой путь на Марс.

Как сообщала "Страна", в SpaceX показали видео огневых испытаний нового Falcon Heavy.

Ранее SpaceX успешно запустил ракету-носитель Falcon 9 со спутниками на борту.