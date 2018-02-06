Во вторник, 6 февраля недалеко от Николаеве в результате жуткого ДТП на заснеженной трассе погиб депутат, бывший глава Николаевского облсовета Владимир Луста.

Об этом сообщают "Новости Николаева".

Внедорожник Toyota, в котором был Владимир Луста, ехал по трассе со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. По предварительным данным, на участке дороги у села Партизанское из-за сложных погодных условий автомобиль занесло.

В результате авто вылетело на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" врезалось с КамАЗом. От мощного бокового удара внедорожник буквально смяло.

После столкновения Toyota загорелась, от нее вспыхнул и КамАЗ. Водителя и пассажира Toyota зажало в салоне покореженного автомобиля. Судя по силе удара и деформации автомобиля, и водитель, и пассажир погибли на месте сразу после столкновения, а уже после возник пожар.

Выбежавшие на улицу местные жители помогли водителю КамАЗа выбраться из горящей кабины. "Скорая" доставила его в БСМП города Николаева.

Состояние водителя оценивается как тяжелое, в настоящий момент ему делают операцию.

Видео: youtube.com/Новости-N

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