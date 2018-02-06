В районе с.Огурцово Волчанского района Харьковской области пограничники задержали мужчину, который нелегально пересек украинскую границу, прибыв с территории России.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает "Интерфакс-Украина", задержанный утверждал, что является гражданином РФ, но документов у него при себе не было.

"По словам задержанного, он является гражданином России. Другую информацию о себе мужчина предоставлять отказался. Сейчас продолжаются меры по установлению личности задержанного", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ранее в аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную партию валюты в 90 тысяч евро.

Мы писали, что сумские пограничники задержали двух россиян, которые шли через лес в Украину.