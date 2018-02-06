Верховная Рада приняла Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (проект № 4666). Такое решение было принято на вечернем заседании Верховной Рады 6 февраля по результатам рассмотрения в повторном втором чтении.

К законопроекту было подано около 500 правок. Комитет учел 360 из них.

Принятый Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Учасники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

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