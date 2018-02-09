Украинская сборная почти в полном составе прибыла на XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Настроение у украинских спортсменов решительное, и каждый из них надеется на улучшение своих прежних результатов и уже рвется опробовать олимпийские трассы.

Как информирует Национальный Олимпийский комитет, всего на Олимпиаде в Пхенчхане Украину будут представлять 33 спортсмена. Они посоревнуются в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Наибольшие медальные ожидания возлагаются на биатлон.

Как известно, именно украинская женская эстафетная четверка является действующим олимпийским чемпионом, и это звание украинки намерены сохранить.

Однако не исключено, что наградами смогут порадовать украинских болельщиков и представители национальной олимпийской сборной в других видах спорта.

Первой из украинских олимпийцев в Пхенчхане себя покажет фристайлистка Татьяна Петрова. Она будет выступать в могуле в день открытия Олимпиады – 9 февраля. В частности, соревнования будут проходить с 11:45 до 12:30.

"В целом в могуле будут соревноваться 30 лучших по рейтингу спортсменок мира. Квалификацию пройдут только 20. В общем, я очень хорошая на почин, фартовая. Поэтому, думаю, что стартую первой на фарт для всей нашей сборной", - поделились Петрова сразу по прибытии в Южную Корею.

Фото: noc-ukr.org

Ранее сообщалось, что лучший американский бобслеист за несколько дней до Олимпиады угодил в больницу с острым аппендицитом.