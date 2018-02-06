Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер может в очередной раз встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в начале весны, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом подготовки встречи.

"Решено развивать переговорный формат, встречи будут продолжены. Очередной раз Курт Волкер и Владислав Сурков могут встретиться уже в марте", - сказал источник.

Он сообщил, что конкретная дата встречи, а также место проведения пока не определены.

"Стороны готовят материалы к очередной встрече. Рассматриваются различные площадки для ее проведения. Дубай в этом качестве вновь пока не утвержден", - сказал источник.

Как сообщала "Страна", сегодня Волкер встретился с Тимошенко в Вашингтоне

Ранее мы писали, что Курт Волкер ждет конкретных предложений России после встречи с Сурковым.

Также Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результата.