Сурков и Волкер могут встретиться в марте, но точная дата и место не определены
Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер может в очередной раз встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в начале весны, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом подготовки встречи.
"Решено развивать переговорный формат, встречи будут продолжены. Очередной раз Курт Волкер и Владислав Сурков могут встретиться уже в марте", - сказал источник.
Он сообщил, что конкретная дата встречи, а также место проведения пока не определены.
"Стороны готовят материалы к очередной встрече. Рассматриваются различные площадки для ее проведения. Дубай в этом качестве вновь пока не утвержден", - сказал источник.
Как сообщала "Страна", сегодня Волкер встретился с Тимошенко в Вашингтоне
Ранее мы писали, что Курт Волкер ждет конкретных предложений России после встречи с Сурковым.
Также Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результата.