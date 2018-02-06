42-летняя бразильская лыжница Жаклин Моран может стать первой женщиной, участвовавшей в зимних и летних Олимпийских играх в Корее. Ранее она выступала на Олимпийских играх в маунтинбайке и биатлоне, передает "Чемпионат".

"Думаю, у меня есть право находиться на Олимпиаде именно в статусе спортсменки, а не представительницы экзотической страны. Я доказала, что могу занимать призовые места на соревнованиях FIS. В этом олимпийском цикле я каждый год оказывалась на подиуме в Северной Америке. Я доказала, что не зря занимаюсь лыжными гонками", - отметила она.

По словам спортсменки, если она отправится на Игры 2022 года, то станет первой женщиной, которая выступит на летней и зимней Олимпиаде в одном городе.

"Это было бы невероятно. К тому же тогда я установлю рекорд среди бразильянок по количеству Олимпиад, в которых приняла участие", - утверждает Моран.

Ранее сообщалось, что 32 российских спортсмена подали апелляцию на решение МОК о недопуске их к Играм в Корее.

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