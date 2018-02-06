В аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенного контроля изъяли у россиянина 90 тысяч евро, которые он пытался провезти транзитом через Латвию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

При себе у гражданина России было 100 тысяч евро и 225 долларов США. Пассажир во время таможенного контроля выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", где разрешено иметь наличные в сумме не более 10 тысяч евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

Когда же мужчина пересек "белую линию", таможенники поинтересовались наличием валюты и выяснили, что у мужчины при себе имеется большая сумма, чем положено.

"С выявленной суммы гражданину, согласно действующему отечественному законодательству, было пропущено 10 тыс. евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу 225 долларов США и 90 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", таможенники рассказали о хитром трюке, на который ловят авто на еврономерах. Всего в Украину незаконно вывезли 57 000 автомобилей из Литвы.