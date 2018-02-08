Уже через три дня стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в Южной Корее.
Церемония открытия Олимпиады начнется 9 февраля в 13:00 по Киеву.
А церемония закрытия пройдет 25 февраля.
"Страна" публикует полное расписание соревнований в рамках Олимпийских игр.
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. США - Россия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Канада - Норвегия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Южная Корея - Финляндия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Китай - Швейцария
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Финляндия - Швейцария
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Южная Корея - Китай
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Россия - Норвегия
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. США - Канада
08.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
08.02.2018 16:05
Керлинг
Микст. Таблица группового этапа
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Южная Корея - Норвегия
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. США - Швейцария
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Китай - Канада
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Россия - Финляндия
09.02.2018 04:00
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
09.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
09.02.2018 05:45
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
09.02.2018 05:45
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Канада - Финляндия
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Китай - Россия
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. США - Южная Корея
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Швейцария - Норвегия
09.02.2018 14:00
Церемонии
Церемония открытия
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Китай - США
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Норвегия - Финляндия
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Канада - Швейцария
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Южная Корея - Россия
10.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
10.02.2018 10:15
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 15 км
10.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония - Швеция
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Квалификация
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
10.02.2018 13:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
10.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Россия - Канада
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Швейцария - Южная Корея
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Норвегия - США
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Финляндия - Канада
10.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Спринт 7,5 км
10.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария - Южная Корея
10.02.2018 15:20
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
10.02.2018 15:35
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Норвегия - Китай
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Финляндия - США
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Швейцария - Россия
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Канада - Южная Корея
11.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
11.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
11.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Скоростной спуск
11.02.2018 05:45
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
11.02.2018 07:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
11.02.2018 07:40
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
11.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 30 км
11.02.2018 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
11.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США
11.02.2018 12:50
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
11.02.2018 13:30
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
11.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Спринт 10 км
11.02.2018 14:50
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
11.02.2018 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
11.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Россия
11.02.2018 15:40
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
11.02.2018 16:15
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
12.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1/2 финала
12.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
12.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
12.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
12.02.2018 05:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
12.02.2018 06:20
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
12.02.2018 07:06
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
12.02.2018 07:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
12.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
12.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария - Япония
12.02.2018 13:10
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
12.02.2018 13:25
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
12.02.2018 13:50
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
12.02.2018 14:04
Керлинг
Микст. 1/2 финала
12.02.2018 15:00
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
12.02.2018 15:00
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
12.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция - Южная Корея
12.02.2018 15:25
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
12.02.2018 15:30
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
12.02.2018 15:35
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
12.02.2018 15:50
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
12.02.2018 16:10
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
13.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
13.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
13.02.2018 05:30
Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
13.02.2018 07:00
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
13.02.2018 09:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
13.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада - Финляндия
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
13.02.2018 13:30
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
13.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
13.02.2018 14:04
Керлинг
Микст. Финал
13.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур: США - Россия
13.02.2018 15:20
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Дания - Швеция
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Канада - Италия
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Южная Корея - США
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Швейцария - Великобритания
14.02.2018 04:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
14.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 1-я попытка
14.02.2018 04:30
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
14.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция - Швейцария
14.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 2-я попытка
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Япония - США
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Дания - Швеция
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Швейцария - Китай
14.02.2018 09:00
Лыжное двоеборье
Трамплин HS-109
14.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур: Южная Корея - Япония
14.02.2018 11:45
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
14.02.2018 13:00
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
14.02.2018 14:05
Биатлон
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Канада - Великобритания
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Южная Корея - Швеция
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Швейцария - Италия
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Норвегия - Япония
14.02.2018 14:20
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
14.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия - Россия
14.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 1-й тур: США - Словения
14.02.2018 15:50
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Канада - Южная Корея
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Дания - Япония
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Китай - Россия
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Великобритания - США
15.02.2018 04:00
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
15.02.2018 04:30
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
15.02.2018 05:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
15.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант
15.02.2018 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
15.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур: США - Канада
15.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия - Германия
15.02.2018 07:30
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
15.02.2018 08:04
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. США - Италия
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Норвегия - Канада
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Великобритания - Япония
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Дания - Швейцария
15.02.2018 08:25
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
15.02.2018 08:41
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
15.02.2018 09:30
Лыжные гонки
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
15.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия - Финляндия
15.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия - Швеция
15.02.2018 13:00
Хоккей
Женщины. Группа A. Положение команд
15.02.2018 13:00
Хоккей
Женщины. Группа B. Положение команд
15.02.2018 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
15.02.2018 14:00
Биатлон
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
15.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Канада - Швеция
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. США - Швейцария
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Южная Корея - Япония
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Китай - Великобритания
15.02.2018 14:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
15.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия - Южная Корея
15.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария - Канада
15.02.2018 15:30
Санный спорт
Эстафета
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Италия - Дания
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Норвегия - Южная Корея
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Швеция - США
16.02.2018 03:30
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
16.02.2018 04:00
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
16.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
16.02.2018 05:00
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
16.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 2-й тур: США - Словакия
16.02.2018 06:15
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
16.02.2018 06:36
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
16.02.2018 06:52
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Дания - Канада
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Южная Корея - Швейцария
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Швеция - Россия
16.02.2018 09:00
Лыжные гонки
Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
16.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия - Словения
16.02.2018 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
16.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Дания - США
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Канада - Южная Корея
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Япония - Швейцария
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Швеция - Великобритания
16.02.2018 14:20
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
16.02.2018 14:29
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
16.02.2018 14:50
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 3
16.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия - Норвегия
16.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция - Германия
16.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
16.02.2018 15:30
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Швейцария - Швеция
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Россия - США
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Япония - Китай
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Дания - Великобритания
17.02.2018 04:00
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
17.02.2018 04:00
Фристайл
Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
17.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
17.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
17.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада - Чехия
17.02.2018 07:00
Фристайл
Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Швейцария - Норвегия
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Канада - Швеция
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Япония - Италия
17.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
17.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа A. 2-й тур: Южная Корея - Швейцария
17.02.2018 12:30
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4x5 км
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Квалификация
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
17.02.2018 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Россия - Япония
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Китай - Дания
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. США - Канада
17.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Масс-старт 12,5 км
17.02.2018 14:20
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
17.02.2018 14:45
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
17.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 3-й тур: Россия - США
17.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 3-й тур: Словения - Словакия
17.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
17.02.2018 15:30
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. Норвегия - Дания
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. США - Япония
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. Швейцария - Канада
18.02.2018 04:00
Фристайл
Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
18.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
18.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Матч за 5-8 места
18.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 3-й тур: Германия - Норвегия
18.02.2018 07:15
Фристайл
Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
18.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Великобритания - Швеция
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Канада - Швейцария
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Китай - Южная Корея
18.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4x10 км
18.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 5-8 места
18.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа A. 3-й тур: Чехия - Швейцария
18.02.2018 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
18.02.2018 14:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Швеция - Япония
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Дания - Южная Корея
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Италия - Великобритания
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. США - Норвегия
18.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Масс-старт 15 км
18.02.2018 14:29
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
18.02.2018 14:50
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 3
18.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 3-й тур: Канада - Южная Корея
18.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Финляндия
18.02.2018 15:40
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Общая таблица. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа A. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа B. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа C. Положение команд
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. США - Дания
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Япония - Канада
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Швеция - Южная Корея
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Россия - Швейцария
19.02.2018 03:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
19.02.2018 04:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Короткий танец
19.02.2018 04:15
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
19.02.2018 07:10
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Италия - Южная Корея
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Швеция - Швейцария
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. США - Канада
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Великобритания - Дания
19.02.2018 12:10
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Великобритания - Швейцария
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Дания - Россия
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Китай - США
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Япония - Швеция
19.02.2018 14:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
19.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
19.02.2018 15:50
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Великобритания - Норвегия
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Япония - Канада
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Южная Корея - Швейцария
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Италия - Швеция
20.02.2018 04:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
20.02.2018 04:30
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
20.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Матч за 7-е место
20.02.2018 07:00
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. Канада - Китай
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. США - Южная Корея
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. Великобритания - Япония
20.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 5-е место
20.02.2018 13:00
Лыжное двоеборье
Трамплин HS-140
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Швейцария - США
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Норвегия - Италия
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Япония - Дания
20.02.2018 14:15
Биатлон
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
20.02.2018 14:50
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
20.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 15:45
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
20.02.2018 15:55
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Россия
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Швеция - Китай
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Швейцария - Дания
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Канада - Великобритания
21.02.2018 03:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
21.02.2018 04:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
21.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
21.02.2018 05:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
21.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 07:15
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
21.02.2018 07:50
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Дания - Канада
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Великобритания - США
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Швеция - Норвегия
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Южная Корея - Япония
21.02.2018 08:14
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
21.02.2018 08:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финал
21.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
21.02.2018 11:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
21.02.2018 11:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
21.02.2018 13:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
21.02.2018 13:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
21.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
21.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Швеция - США
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Швейцария - Япония
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Россия - Канада
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Южная Корея - Дания
21.02.2018 14:40
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
21.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 15:50
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
21.02.2018 16:00
Керлинг
Мужчины. Таблица группового этапа
21.02.2018 16:00
Керлинг
Женщины. Таблица группового этапа
22.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
22.02.2018 05:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
22.02.2018 06:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
22.02.2018 06:27
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
22.02.2018 07:10
Хоккей
Женщины. Финал
22.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
22.02.2018 10:30
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. Трамплин HS-140
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
22.02.2018 13:20
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
22.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
22.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
22.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Эстафета 4x6 км
23.02.2018 03:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
23.02.2018 04:00
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
23.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
23.02.2018 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
23.02.2018 07:15
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
23.02.2018 07:50
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
23.02.2018 08:14
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
23.02.2018 08:30
Горнолыжный спорт
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
23.02.2018 09:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Финал
23.02.2018 09:35
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
23.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
23.02.2018 13:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
23.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
23.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
23.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
23.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
24.02.2018 03:30
Бобслей
Мужчины. Четверки. 1-я попытка
24.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
24.02.2018 05:00
Бобслей
Мужчины. Четверки. 2-я попытка
24.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Командные соревнования
24.02.2018 06:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
24.02.2018 06:15
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
24.02.2018 06:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
24.02.2018 06:38
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
24.02.2018 06:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
24.02.2018 06:52
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
24.02.2018 06:58
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
24.02.2018 07:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
24.02.2018 07:04
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
24.02.2018 07:07
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
24.02.2018 08:00
Лыжные гонки
Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
24.02.2018 09:35
Керлинг
Мужчины. Финал
24.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт
24.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт
24.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. За 3-е место
24.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
25.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. Финал
25.02.2018 03:30
Бобслей
Мужчины. Четверки. 3-я попытка
25.02.2018 05:00
Бобслей
Мужчины. Четверки. 4-я попытка
25.02.2018 07:10
Хоккей
Мужчины. Финал
25.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Женщины. Масс-старт 30 км
25.02.2018 14:00
Церемония закрытия
Керлинг
Микст. 1-й тур. США - Россия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Канада - Норвегия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Южная Корея - Финляндия
08.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1-й тур. Китай - Швейцария
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Финляндия - Швейцария
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Южная Корея - Китай
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. Россия - Норвегия
08.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 2-й тур. США - Канада
08.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
08.02.2018 16:05
Керлинг
Микст. Таблица группового этапа
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Южная Корея - Норвегия
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. США - Швейцария
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Китай - Канада
09.02.2018 02:35
Керлинг
Микст. 3-й тур. Россия - Финляндия
09.02.2018 04:00
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
09.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
09.02.2018 05:45
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
09.02.2018 05:45
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Канада - Финляндия
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Китай - Россия
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. США - Южная Корея
09.02.2018 07:35
Керлинг
Микст. 4-й тур. Швейцария - Норвегия
09.02.2018 14:00
Церемонии
Церемония открытия
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Китай - США
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Норвегия - Финляндия
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Канада - Швейцария
10.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 5-й тур. Южная Корея - Россия
10.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
10.02.2018 10:15
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 15 км
10.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония - Швеция
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Квалификация
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
10.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
10.02.2018 13:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
10.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Россия - Канада
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Швейцария - Южная Корея
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Норвегия - США
10.02.2018 14:05
Керлинг
Микст. 6-й тур. Финляндия - Канада
10.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Спринт 7,5 км
10.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария - Южная Корея
10.02.2018 15:20
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
10.02.2018 15:35
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Норвегия - Китай
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Финляндия - США
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Швейцария - Россия
11.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 7-й тур. Канада - Южная Корея
11.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
11.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
11.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Скоростной спуск
11.02.2018 05:45
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
11.02.2018 07:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
11.02.2018 07:40
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
11.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 30 км
11.02.2018 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
11.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США
11.02.2018 12:50
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
11.02.2018 13:30
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
11.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Спринт 10 км
11.02.2018 14:50
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
11.02.2018 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
11.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Россия
11.02.2018 15:40
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
11.02.2018 16:15
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
12.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. 1/2 финала
12.02.2018 04:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
12.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
12.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
12.02.2018 05:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
12.02.2018 06:20
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
12.02.2018 07:06
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
12.02.2018 07:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
12.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
12.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария - Япония
12.02.2018 13:10
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
12.02.2018 13:25
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
12.02.2018 13:50
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
12.02.2018 14:04
Керлинг
Микст. 1/2 финала
12.02.2018 15:00
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
12.02.2018 15:00
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
12.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция - Южная Корея
12.02.2018 15:25
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
12.02.2018 15:30
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
12.02.2018 15:35
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
12.02.2018 15:50
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
12.02.2018 16:10
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
13.02.2018 03:05
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
13.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
13.02.2018 05:30
Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
13.02.2018 07:00
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
13.02.2018 09:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
13.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада - Финляндия
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13.02.2018 11:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
13.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
13.02.2018 13:30
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
13.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13.02.2018 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
13.02.2018 14:04
Керлинг
Микст. Финал
13.02.2018 15:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур: США - Россия
13.02.2018 15:20
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Дания - Швеция
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Канада - Италия
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Южная Корея - США
14.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 1-й тур. Швейцария - Великобритания
14.02.2018 04:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
14.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 1-я попытка
14.02.2018 04:30
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
14.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция - Швейцария
14.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. 2-я попытка
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Япония - США
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Дания - Швеция
14.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 1-й тур. Швейцария - Китай
14.02.2018 09:00
Лыжное двоеборье
Трамплин HS-109
14.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур: Южная Корея - Япония
14.02.2018 11:45
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
14.02.2018 13:00
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
14.02.2018 14:05
Биатлон
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Канада - Великобритания
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Южная Корея - Швеция
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Швейцария - Италия
14.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 2-й тур. Норвегия - Япония
14.02.2018 14:20
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
14.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия - Россия
14.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 1-й тур: США - Словения
14.02.2018 15:50
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Канада - Южная Корея
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Дания - Япония
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Китай - Россия
15.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 2-й тур. Великобритания - США
15.02.2018 04:00
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
15.02.2018 04:30
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
15.02.2018 05:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
15.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Мужчины. Супергигант
15.02.2018 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
15.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур: США - Канада
15.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия - Германия
15.02.2018 07:30
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
15.02.2018 08:04
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. США - Италия
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Норвегия - Канада
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Великобритания - Япония
15.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 3-й тур. Дания - Швейцария
15.02.2018 08:25
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
15.02.2018 08:41
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
15.02.2018 09:30
Лыжные гонки
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
15.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия - Финляндия
15.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия - Швеция
15.02.2018 13:00
Хоккей
Женщины. Группа A. Положение команд
15.02.2018 13:00
Хоккей
Женщины. Группа B. Положение команд
15.02.2018 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
15.02.2018 14:00
Биатлон
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
15.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Канада - Швеция
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. США - Швейцария
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Южная Корея - Япония
15.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 3-й тур. Китай - Великобритания
15.02.2018 14:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
15.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия - Южная Корея
15.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария - Канада
15.02.2018 15:30
Санный спорт
Эстафета
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Италия - Дания
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Норвегия - Южная Корея
16.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 4-й тур. Швеция - США
16.02.2018 03:30
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
16.02.2018 04:00
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
16.02.2018 04:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
16.02.2018 05:00
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
16.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 2-й тур: США - Словакия
16.02.2018 06:15
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
16.02.2018 06:36
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
16.02.2018 06:52
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Дания - Канада
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Южная Корея - Швейцария
16.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 4-й тур. Швеция - Россия
16.02.2018 09:00
Лыжные гонки
Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
16.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия - Словения
16.02.2018 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
16.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Дания - США
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Канада - Южная Корея
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Япония - Швейцария
16.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 5-й тур. Швеция - Великобритания
16.02.2018 14:20
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
16.02.2018 14:29
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
16.02.2018 14:50
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 3
16.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия - Норвегия
16.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция - Германия
16.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
16.02.2018 15:30
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Швейцария - Швеция
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Россия - США
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Япония - Китай
17.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 5-й тур. Дания - Великобритания
17.02.2018 04:00
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
17.02.2018 04:00
Фристайл
Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
17.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
17.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
17.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада - Чехия
17.02.2018 07:00
Фристайл
Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Швейцария - Норвегия
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Канада - Швеция
17.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 6-й тур. Япония - Италия
17.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
17.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа A. 2-й тур: Южная Корея - Швейцария
17.02.2018 12:30
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4x5 км
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Квалификация
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
17.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
17.02.2018 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Россия - Япония
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Китай - Дания
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания
17.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 6-й тур. США - Канада
17.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Масс-старт 12,5 км
17.02.2018 14:20
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
17.02.2018 14:45
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
17.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 3-й тур: Россия - США
17.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа B. 3-й тур: Словения - Словакия
17.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
17.02.2018 15:30
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. Норвегия - Дания
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. США - Япония
18.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 7-й тур. Швейцария - Канада
18.02.2018 04:00
Фристайл
Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
18.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
18.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Матч за 5-8 места
18.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 3-й тур: Германия - Норвегия
18.02.2018 07:15
Фристайл
Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
18.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Великобритания - Швеция
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Канада - Швейцария
18.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 7-й тур. Китай - Южная Корея
18.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4x10 км
18.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 5-8 места
18.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Группа A. 3-й тур: Чехия - Швейцария
18.02.2018 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
18.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
18.02.2018 14:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Швеция - Япония
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Дания - Южная Корея
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. Италия - Великобритания
18.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 8-й тур. США - Норвегия
18.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Масс-старт 15 км
18.02.2018 14:29
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
18.02.2018 14:50
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 3
18.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа A. 3-й тур: Канада - Южная Корея
18.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Финляндия
18.02.2018 15:40
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Общая таблица. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа A. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа B. Положение команд
18.02.2018 18:00
Хоккей
Мужчины. Группа C. Положение команд
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. США - Дания
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Япония - Канада
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Швеция - Южная Корея
19.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 8-й тур. Россия - Швейцария
19.02.2018 03:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
19.02.2018 04:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Короткий танец
19.02.2018 04:15
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
19.02.2018 07:10
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Италия - Южная Корея
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Швеция - Швейцария
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. США - Канада
19.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 9-й тур. Великобритания - Дания
19.02.2018 12:10
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
19.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Великобритания - Швейцария
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Дания - Россия
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Китай - США
19.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 9-й тур. Япония - Швеция
19.02.2018 14:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
19.02.2018 15:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
19.02.2018 15:50
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Великобритания - Норвегия
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Япония - Канада
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Южная Корея - Швейцария
20.02.2018 03:05
Керлинг
Мужчины. 10-й тур. Италия - Швеция
20.02.2018 04:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
20.02.2018 04:30
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
20.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 06:10
Хоккей
Женщины. Матч за 7-е место
20.02.2018 07:00
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. Канада - Китай
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. США - Южная Корея
20.02.2018 08:05
Керлинг
Женщины. 10-й тур. Великобритания - Япония
20.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 5-е место
20.02.2018 13:00
Лыжное двоеборье
Трамплин HS-140
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
20.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Швейцария - США
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Норвегия - Италия
20.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 11-й тур. Япония - Дания
20.02.2018 14:15
Биатлон
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
20.02.2018 14:50
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
20.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Квалификационный раунд
20.02.2018 15:45
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
20.02.2018 15:55
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Россия
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Швеция - Китай
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Швейцария - Дания
21.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. 11-й тур. Канада - Великобритания
21.02.2018 03:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
21.02.2018 04:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
21.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
21.02.2018 05:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
21.02.2018 06:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 07:15
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
21.02.2018 07:50
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Дания - Канада
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Великобритания - США
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Швеция - Норвегия
21.02.2018 08:05
Керлинг
Мужчины. 12-й тур. Южная Корея - Япония
21.02.2018 08:14
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
21.02.2018 08:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финал
21.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 10:40
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
21.02.2018 11:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
21.02.2018 11:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
21.02.2018 13:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
21.02.2018 13:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
21.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
21.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Швеция - США
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Швейцария - Япония
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Россия - Канада
21.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 12-й тур. Южная Корея - Дания
21.02.2018 14:40
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
21.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
21.02.2018 15:50
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
21.02.2018 16:00
Керлинг
Мужчины. Таблица группового этапа
21.02.2018 16:00
Керлинг
Женщины. Таблица группового этапа
22.02.2018 04:15
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
22.02.2018 05:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
22.02.2018 06:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
22.02.2018 06:27
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
22.02.2018 07:10
Хоккей
Женщины. Финал
22.02.2018 07:45
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
22.02.2018 10:30
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. Трамплин HS-140
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
22.02.2018 13:00
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
22.02.2018 13:20
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
22.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
22.02.2018 14:05
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
22.02.2018 14:15
Биатлон
Женщины. Эстафета 4x6 км
23.02.2018 03:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
23.02.2018 04:00
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
23.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
23.02.2018 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
23.02.2018 07:15
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
23.02.2018 07:50
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
23.02.2018 08:14
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
23.02.2018 08:30
Горнолыжный спорт
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
23.02.2018 09:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Финал
23.02.2018 09:35
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
23.02.2018 10:40
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
23.02.2018 13:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
23.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
23.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
23.02.2018 14:15
Биатлон
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
23.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
24.02.2018 03:30
Бобслей
Мужчины. Четверки. 1-я попытка
24.02.2018 04:00
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
24.02.2018 05:00
Бобслей
Мужчины. Четверки. 2-я попытка
24.02.2018 05:00
Горнолыжный спорт
Командные соревнования
24.02.2018 06:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
24.02.2018 06:15
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
24.02.2018 06:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
24.02.2018 06:38
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
24.02.2018 06:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
24.02.2018 06:52
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
24.02.2018 06:58
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
24.02.2018 07:00
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
24.02.2018 07:04
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
24.02.2018 07:07
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
24.02.2018 08:00
Лыжные гонки
Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
24.02.2018 09:35
Керлинг
Мужчины. Финал
24.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт
24.02.2018 14:00
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт
24.02.2018 14:05
Керлинг
Женщины. За 3-е место
24.02.2018 15:10
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
25.02.2018 03:05
Керлинг
Женщины. Финал
25.02.2018 03:30
Бобслей
Мужчины. Четверки. 3-я попытка
25.02.2018 05:00
Бобслей
Мужчины. Четверки. 4-я попытка
25.02.2018 07:10
Хоккей
Мужчины. Финал
25.02.2018 09:15
Лыжные гонки
Женщины. Масс-старт 30 км
25.02.2018 14:00
Церемония закрытия
Ранее стало известно, что на Олимпиаде 1200 охранников отстранены из-за угрозы кишечного гриппа.
Также напомним, уже известна дата проведения Олимпиады-2024 в Париже.ю
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