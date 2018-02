Уже через три дня стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в Южной Корее.

Церемония открытия Олимпиады начнется 9 февраля в 13:00 по Киеву.

А церемония закрытия пройдет 25 февраля.

"Страна" публикует полное расписание соревнований в рамках Олимпийских игр.

08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. США - Россия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Канада - Норвегия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Южная Корея - Финляндия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Китай - Швейцария



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Финляндия - Швейцария



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Южная Корея - Китай



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Россия - Норвегия



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. США - Канада



08.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация



08.02.2018 16:05

Керлинг

Микст. Таблица группового этапа



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Южная Корея - Норвегия



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. США - Швейцария



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Китай - Канада



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Россия - Финляндия



09.02.2018 04:00

Фристайл

Женщины. Могул. 1-я квалификация



09.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа



09.02.2018 05:45

Фристайл

Мужчины. Могул. 1-я квалификация



09.02.2018 05:45

Фигурное катание

Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Канада - Финляндия



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Китай - Россия



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. США - Южная Корея



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Швейцария - Норвегия



09.02.2018 14:00

Церемонии

Церемония открытия



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Китай - США



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Норвегия - Финляндия



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Канада - Швейцария



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Южная Корея - Россия



10.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Слоупстайл. Квалификация



10.02.2018 10:15

Лыжные гонки

Женщины. Скиатлон 15 км



10.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония - Швеция



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. Квалификация



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. Квалификация



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. 1/2 финала



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. Финал



10.02.2018 13:10

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка



10.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 3000 м



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Россия - Канада



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Швейцария - Южная Корея



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Норвегия - США



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Финляндия - Канада



10.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Спринт 7,5 км



10.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария - Южная Корея



10.02.2018 15:20

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка



10.02.2018 15:35

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-109. Финал



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Норвегия - Китай



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Финляндия - США



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Швейцария - Россия



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Канада - Южная Корея



11.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец



11.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Слоупстайл. Финал



11.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Скоростной спуск



11.02.2018 05:45

Фигурное катание

Командные соревнования. Женщины. Короткая программа



11.02.2018 07:30

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл. Квалификация



11.02.2018 07:40

Фигурное катание

Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа



11.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 30 км



11.02.2018 10:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 5000 м



11.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США



11.02.2018 12:50

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка



11.02.2018 13:30

Фристайл

Женщины. Могул. 2-я квалификация



11.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Спринт 10 км



11.02.2018 14:50

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка



11.02.2018 15:05

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 1



11.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Россия



11.02.2018 15:40

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 2



11.02.2018 16:15

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 3



12.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1/2 финала



12.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа



12.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл. Финал



12.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка



12.02.2018 05:10

Фигурное катание

Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа



12.02.2018 06:20

Фигурное катание

Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец



12.02.2018 07:06

Фигурное катание

Командные соревнования. Итог



12.02.2018 07:30

Сноуборд

Женщины. Хафпайп. Квалификация



12.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка



12.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария - Япония



12.02.2018 13:10

Биатлон

Женщины. Гонка преследования 10 км



12.02.2018 13:25

Фристайл

Мужчины. Могул. 2-я квалификация



12.02.2018 13:50

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка



12.02.2018 14:04

Керлинг

Микст. 1/2 финала



12.02.2018 15:00

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 1



12.02.2018 15:00

Биатлон

Мужчины. Гонка преследования 12,5 км



12.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция - Южная Корея



12.02.2018 15:25

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка



12.02.2018 15:30

Конькобежный спорт

Женщины. 1500 м



12.02.2018 15:35

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 2



12.02.2018 15:50

Прыжки с трамплина

Женщины. Трамплин HS-109. Финал



12.02.2018 16:10

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 3



13.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. Матч за 3-е место



13.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Хафпайп. Финал



13.02.2018 05:30

Горнолыжный спорт

Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск



13.02.2018 07:00

Сноуборд

Мужчины. Хафпайп. Квалификация



13.02.2018 09:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Суперкомбинация. Слалом



13.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада - Финляндия



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. 1/2 финала



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. Финал



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. Квалификация



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. 1/4 финала



13.02.2018 13:30

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка



13.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 1500 м



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал



13.02.2018 14:04

Керлинг

Микст. Финал



13.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 2-й тур: США - Россия



13.02.2018 15:20

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Дания - Швеция



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Канада - Италия



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Южная Корея - США



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Швейцария - Великобритания



14.02.2018 04:00

Фигурное катание

Спортивные пары. Короткая программа



14.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Женщины. Слалом. 1-я попытка



14.02.2018 04:30

Сноуборд

Мужчины. Хафпайп. Финал



14.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция - Швейцария



14.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Женщины. Слалом. 2-я попытка



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Япония - США



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Дания - Швеция



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Швейцария - Китай



14.02.2018 09:00

Лыжное двоеборье

Трамплин HS-109



14.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 3-й тур: Южная Корея - Япония



14.02.2018 11:45

Лыжное двоеборье

HS-109 + Гонка 10 км



14.02.2018 13:00

Конькобежный спорт

Женщины. 1000 м



14.02.2018 14:05

Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка 15 км



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Канада - Великобритания



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Южная Корея - Швеция



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Швейцария - Италия



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Норвегия - Япония



14.02.2018 14:20

Санный спорт

Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка



14.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия - Россия



14.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 1-й тур: США - Словения



14.02.2018 15:50

Санный спорт

Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Канада - Южная Корея



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Дания - Япония



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Китай - Россия



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Великобритания - США



15.02.2018 04:00

Скелетон

Мужчины. 1-я попытка



15.02.2018 04:30

Фигурное катание

Спортивные пары. Произвольная программа



15.02.2018 05:00

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация



15.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Супергигант



15.02.2018 05:30

Скелетон

Мужчины. 2-я попытка



15.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 3-й тур: США - Канада



15.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия - Германия



15.02.2018 07:30

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала



15.02.2018 08:04

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. США - Италия



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Норвегия - Канада



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Великобритания - Япония



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Дания - Швейцария



15.02.2018 08:25

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала



15.02.2018 08:41

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал



15.02.2018 09:30

Лыжные гонки

Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль



15.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия - Финляндия



15.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия - Швеция



15.02.2018 13:00

Хоккей

Женщины. Группа A. Положение команд



15.02.2018 13:00

Хоккей

Женщины. Группа B. Положение команд



15.02.2018 14:00

Фристайл

Женщины. Акробатика. 1-я квалификация



15.02.2018 14:00

Биатлон

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км



15.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 10000 м



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Канада - Швеция



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. США - Швейцария



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Южная Корея - Япония



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Китай - Великобритания



15.02.2018 14:45

Фристайл

Женщины. Акробатика. 2-я квалификация



15.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия - Южная Корея



15.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария - Канада



15.02.2018 15:30

Санный спорт

Эстафета



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Италия - Дания



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Норвегия - Южная Корея



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Швеция - США



16.02.2018 03:30

Скелетон

Мужчины. 3-я попытка



16.02.2018 04:00

Фигурное катание

Мужчины. Короткая программа



16.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация



16.02.2018 05:00

Скелетон

Мужчины. 4-я попытка



16.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 2-й тур: США - Словакия



16.02.2018 06:15

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала



16.02.2018 06:36

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала



16.02.2018 06:52

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. Финал



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Дания - Канада



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Южная Корея - Швейцария



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Швеция - Россия



16.02.2018 09:00

Лыжные гонки

Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль



16.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия - Словения



16.02.2018 14:00

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 1



16.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 5000 м



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Дания - США



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Канада - Южная Корея



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Япония - Швейцария



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Швеция - Великобритания



16.02.2018 14:20

Скелетон

Женщины. 1-я попытка



16.02.2018 14:29

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 2



16.02.2018 14:50

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 3



16.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия - Норвегия



16.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция - Германия



16.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация



16.02.2018 15:30

Скелетон

Женщины. 2-я попытка



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Швейцария - Швеция



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Россия - США



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Япония - Китай



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Дания - Великобритания



17.02.2018 04:00

Фигурное катание

Мужчины. Произвольная программа



17.02.2018 04:00

Фристайл

Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация



17.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Супергигант



17.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. 1/4 финала



17.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада - Чехия



17.02.2018 07:00

Фристайл

Женщины. Ски-слоупстайл. Финал



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Швейцария - Норвегия



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Канада - Швеция



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Япония - Италия



17.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. 1/4 финала



17.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа A. 2-й тур: Южная Корея - Швейцария



17.02.2018 12:30

Лыжные гонки

Женщины. Эстафета 4x5 км



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. Квалификация



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. 1/2 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. Финал



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. 1/4 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. 1/2 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. Финал



17.02.2018 14:00

Фристайл

Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Россия - Япония



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Китай - Дания



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. США - Канада



17.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Масс-старт 12,5 км



17.02.2018 14:20

Скелетон

Женщины. 3-я попытка



17.02.2018 14:45

Фристайл

Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация



17.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 3-й тур: Россия - США



17.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 3-й тур: Словения - Словакия



17.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-140. Финал



17.02.2018 15:30

Скелетон

Женщины. 4-я попытка



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. Норвегия - Дания



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. США - Япония



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. Швейцария - Канада



18.02.2018 04:00

Фристайл

Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация



18.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка



18.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Матч за 5-8 места



18.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 3-й тур: Германия - Норвегия



18.02.2018 07:15

Фристайл

Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал



18.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Великобритания - Швеция



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Канада - Швейцария



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Китай - Южная Корея



18.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Мужчины. Эстафета 4x10 км



18.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 5-8 места



18.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа A. 3-й тур: Чехия - Швейцария



18.02.2018 14:00

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 1



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 500 м



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала



18.02.2018 14:05

Бобслей

Мужчины. Двойки. 1-я попытка



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Швеция - Япония



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Дания - Южная Корея



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Италия - Великобритания



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. США - Норвегия



18.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Масс-старт 15 км



18.02.2018 14:29

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 2



18.02.2018 14:50

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 3



18.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 3-й тур: Канада - Южная Корея



18.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Финляндия



18.02.2018 15:40

Бобслей

Мужчины. Двойки. 2-я попытка



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Общая таблица. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа A. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа B. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа C. Положение команд



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. США - Дания



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Япония - Канада



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Швеция - Южная Корея



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Россия - Швейцария



19.02.2018 03:30

Сноуборд

Женщины. Биг-эйр. Квалификация



19.02.2018 04:00

Фигурное катание

Танцы на льду. Короткий танец



19.02.2018 04:15

Фристайл

Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация



19.02.2018 07:10

Хоккей

Женщины. 1/2 финала



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Италия - Южная Корея



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Швеция - Швейцария



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. США - Канада



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Великобритания - Дания



19.02.2018 12:10

Хоккей

Женщины. 1/2 финала



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 500 м



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Великобритания - Швейцария



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Дания - Россия



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Китай - США



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Япония - Швеция



19.02.2018 14:15

Бобслей

Мужчины. Двойки. 3-я попытка



19.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140



19.02.2018 15:50

Бобслей

Мужчины. Двойки. 4-я попытка



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Великобритания - Норвегия



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Япония - Канада



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Южная Корея - Швейцария



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Италия - Швеция



20.02.2018 04:00

Фигурное катание

Танцы на льду. Произвольный танец



20.02.2018 04:30

Фристайл

Женщины. Ски-хафпайп. Финал



20.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Матч за 7-е место



20.02.2018 07:00

Фристайл

Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. Канада - Китай



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. США - Южная Корея



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. Великобритания - Япония



20.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 5-е место



20.02.2018 13:00

Лыжное двоеборье

Трамплин HS-140



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. Квалификация



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. Квалификация



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. Эстафета 3000 м. Финал



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Швейцария - США



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Норвегия - Италия



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Япония - Дания



20.02.2018 14:15

Биатлон

Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км



20.02.2018 14:50

Бобслей

Женщины. Двойки. 1-я попытка



20.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 15:45

Лыжное двоеборье

HS-140 + Гонка 10 км



20.02.2018 15:55

Бобслей

Женщины. Двойки. 2-я попытка



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Россия



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Швеция - Китай



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Швейцария - Дания



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Канада - Великобритания



21.02.2018 03:30

Сноуборд

Мужчины. Биг-эйр. Квалификация



21.02.2018 04:00

Фигурное катание

Женщины. Короткая программа



21.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Скоростной спуск



21.02.2018 05:30

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Квалификация



21.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 07:15

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд



21.02.2018 07:50

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Дания - Канада



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Великобритания - США



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Швеция - Норвегия



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Южная Корея - Япония



21.02.2018 08:14

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала



21.02.2018 08:30

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Финал



21.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 3-е место



21.02.2018 11:00

Лыжные гонки

Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала



21.02.2018 11:00

Лыжные гонки

Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



21.02.2018 13:00

Лыжные гонки

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала



21.02.2018 13:00

Лыжные гонки

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



21.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. Финал



21.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. Финал



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Швеция - США



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Швейцария - Япония



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Россия - Канада



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Южная Корея - Дания



21.02.2018 14:40

Бобслей

Женщины. Двойки. 3-я попытка



21.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 15:50

Бобслей

Женщины. Двойки. 4-я попытка



21.02.2018 16:00

Керлинг

Мужчины. Таблица группового этапа



21.02.2018 16:00

Керлинг

Женщины. Таблица группового этапа



22.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 1-я попытка



22.02.2018 05:30

Фристайл

Мужчины. Ски-хафпайп. Финал



22.02.2018 06:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация



22.02.2018 06:27

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация



22.02.2018 07:10

Хоккей

Женщины. Финал



22.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 2-я попытка



22.02.2018 10:30

Лыжное двоеборье

Командные соревнования. Трамплин HS-140



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. 1/4 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. 1/2 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. Финал



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. 1/4 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. 1/2 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. Финал



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал



22.02.2018 13:20

Лыжное двоеборье

Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км



22.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 1/2 финала



22.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 1/2 финала



22.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Эстафета 4x6 км



23.02.2018 03:30

Сноуборд

Женщины. Биг-эйр. Финал



23.02.2018 04:00

Фигурное катание

Женщины. Произвольная программа



23.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск



23.02.2018 05:30

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Квалификация



23.02.2018 07:15

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Первый раунд



23.02.2018 07:50

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала



23.02.2018 08:14

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала



23.02.2018 08:30

Горнолыжный спорт

Женщины. Суперкомбинация. Слалом



23.02.2018 09:30

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Финал



23.02.2018 09:35

Керлинг

Мужчины. За 3-е место



23.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. 1/2 финала



23.02.2018 13:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 1000 м



23.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 1/2 финала



23.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 1/2 финала



23.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км



23.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/2 финала



24.02.2018 03:30

Бобслей

Мужчины. Четверки. 1-я попытка



24.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Биг-эйр. Финал



24.02.2018 05:00

Бобслей

Мужчины. Четверки. 2-я попытка



24.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Командные соревнования



24.02.2018 06:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала



24.02.2018 06:15

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала



24.02.2018 06:30

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала



24.02.2018 06:38

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала



24.02.2018 06:48

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала



24.02.2018 06:52

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала



24.02.2018 06:58

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)



24.02.2018 07:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал



24.02.2018 07:04

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)



24.02.2018 07:07

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал



24.02.2018 08:00

Лыжные гонки

Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль



24.02.2018 09:35

Керлинг

Мужчины. Финал



24.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Масс-старт



24.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Масс-старт



24.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. За 3-е место



24.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Матч за 3-е место



25.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. Финал



25.02.2018 03:30

Бобслей

Мужчины. Четверки. 3-я попытка



25.02.2018 05:00

Бобслей

Мужчины. Четверки. 4-я попытка



25.02.2018 07:10

Хоккей

Мужчины. Финал



25.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Женщины. Масс-старт 30 км



25.02.2018 14:00

Церемония закрытия