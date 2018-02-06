В Киеве правоохранители эвакуировали почти полтысячи школьников и педагогов, прежде чем убедились, что взрывного устройства нет и звонили шестиклассники.

В полиции рассказали, что в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонил неизвестный, который сообщил о взрыве, который якобы состоится в школе на проспекте Юрия Гагарина. На вызов срочно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, за несколько минут незнакомец снова позвонил и признался, что пошутил. Однако полицейские решили проверить здание.

"Из помещений заведения мы эвакуировали около 500 человек. Взрывотехники тщательно осмотрели здание, прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не нашли. Впоследствии мы установили номер мобильного, а затем и псевдоминера и его товарища - это 12-летние ученики этой школы, которые решили так пошутить. Поэтому их родители очень удивились, когда вечером возвращались с работы домой и увидели в дверях сотрудников полиции", - сообщил Александр Кузьмин.

Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. По результатам проверки информации принято решение о привлечении родителей шутников к административной ответственности, согласно ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

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