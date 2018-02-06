Олимпийский чемпион 2010 года американский бобслеист Джастин Олсен попал в больницу в Пхенчхане в связи с острым аппендицитом. Об сообщает официальный сайт Олимпийского комитета США.

"Мы надеемся, что Джастин успеет восстановиться к соревнованиям двоек. Это неудачное время, и мы переживаем за Джастина. Однако он долгие годы показывал, что может справиться с любыми неприятностями и победить", - сказал генеральный директор Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил.

Соревнования двоек на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут 18-19 февраля, четверок - 24-25 февраля.

Напомним, ранее организаторы Олимпиады сообщили, что отстранили 1200 охранников из-за угрозы кишечного гриппа.

Ранее в МОК предупредили, что будут следить за всеми россиянами на Олимпиаде - 2018.