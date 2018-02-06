Президент Каталонии в изгнании Карлес Пучдемон хотел бы управлять Каталонией из Брюсселя параллельно с официальным правительством республики в Барселоне.

Об этом сообщает EUobserver.

Он планирует изменить региональный закон, чтобы создать "Совет республики".

Согласно плану, который Пучдемон обсуждает с руководителями других каталонских партий, он будет приведен к присяге Ассоциацией муниципалитетов за независимость с целью формирования "законного и символического" правительства в Брюсселе. А тем временем парламент Каталонии в Барселоне выберет лидера региональной исполнительной власти - некоего "оперативного" руководителя.

"Лидеры каталонских партий, поддерживающих независимость региона от Испании, обсуждают план, который бы позволил Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе при отсутствии возможности быть избранным главой правительства", - пишут каталонские СМИ.

Впрочем, ранее "Страна" сообщала, что суд Испании постановил, что Пучдемон не возглавит правительство Каталонии до возвращения в страну.

Как известно, Пучдемона, бывшего председателя каталонского правительства, подозревают в незаконном провозглашении независимости Каталонии в конце октября 2017 года.

Он бежал в Бельгию после того, как 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона, нарушив Конституцию Испании.

Также в Барселоне сторонники независимости Каталонии попытались установить палатки перед парламентом.