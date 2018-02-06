Национальный банк уже в 2018 году может отменить норму об обязательной продаже валютной выручки. Об этом 6 февраля заявил исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий во время встречи с одной из парламентских фракций.

Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Ограничения, которые НБУ ввел в 2015 году, мы постепенно отменяли в течение последних лет, и в планах на этот год у нас отменить те, которые еще есть. Кроме того, закон о валюте, в случае его принятия, отменит все те ограничения, которые сегодня есть, и позволит по сути полностью свободное движение капитала", - отметил он.

Отметим, согласно закону, Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки на шесть месяцев.

В декабре 2017 года НБУ ослабил некоторые из временных ограничений на валютном рынке.

В частности, был сокращен объем обязательной продажи валютной выручки юридическими лицами-экспортерами продукции и услуг. Регулятор снизил этот показатель с 65% до 15%.

Кроме того, Нацбанк повысил максимальную сумму продажи валюты населению в день до 150 тыс. гривен в эквиваленте. До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день.

Как сообщала "Страна", Смолий обещает обойтись без кадровых перестановок в Нацбанке.

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