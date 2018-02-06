Традиционный Всеукраинский фестиваль писанки от проекта Folk Ukraine в этом году пройдет в Киеве с 5 апреля по 22 апреля. Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

Художественный проект Folk Ukraine уже 8-й год является организатором Фестиваля писанок. Проект будет как прежде приурочен к Пасхе, которая в этом году выпадает на 8 апреля.

Писанки будут повсеместно представлены в историческом центре Киева, на пространстве между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим монастырем.

Также представители Folk Ukraine предполагают "расширение" формата фестиваля, часть мероприятий которого пройдет на Владимирском проезде, а также Контрактовой площади.

На Софийской площади будут представлены работы художников в направлении "традиционная писанка-малеванка" и "авторское оформление арт-объекта - пасхального кролика".

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Как сообщала "Страна", пасхальное поздравление Порошенко было достойно кинофестиваля.

Напомним, перед пасхальным визитом Порошенко в прошлом году в храме продезинфицировали иконы.