Голливудский актер Хэйли Джоэл Осмент устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса.

Об этом сообщает TMZ.

Актер, который был номинирован на "Оскар" за роль в "Шестом чувстве", не попал на свой рейс American Airlines вечером в воскресенье, 4 февраля. Ему предложили попробовать улететь утром в понедельник, 5 февраля, но в итоге мест там не оказалось, после чего, как утверждается, Осмент сорвался.

По имеющимся данным, артист стал кричать и ругаться. Была вызвана полиция, но Осмент ушел до появления сотрудников правоохранительных органов.

Через некоторое время актер вернулся и начал вести себя еще более агрессивно. Как рассказал один из очевидцев, у выхода на посадку Осмент кричал, что уничтожит сотрудника. Снова были вызваны полицейские, и снова артист скрылся до их появления.

Осмент снимался в лентах "Искусственный разум", "Форрест Гамп". Он был номинирован на премию "Оскар" за роль второго плана в "Шестом чувстве".

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