Тело российского летчика майора Романа Филиппова возвращено на родину, об этом во вторник Минобороны РФ сообщил российскому "Интерфаксу".

"Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филиппова возвращено в Российскую Федерацию", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным Минобороны, церемония погребения Филиппова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже.

Замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Филиппов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У него остались жена и четырехлетняя дочь.

В честь Филиппова планируют назвать улицы в Калининграде и в Новой Москве.

Как сообщалось, 3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе у зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25. Летчик Филиппов катапультировался, на земле вступил в неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

Как сообщала "Страна", ранее в России заявили, что сбитый в Сирии пилот был из Владивостока, а не из Крыма, хотя ранее появлялась информация , что он украинец.

Мы писали, что Россия просит Турцию помочь вернуть обломки сбитого в Сирии штурмовика.

Также Пентагон ответил на подозрения в поставках ПЗРК из которого сбили росиийский СУ-25 в Сирии.