Фред может уйти из "Шахтера" уже летом - гендиректор клуба
Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред может покинуть клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщает телеканал "Футбол".
"Мы не знаем, что будет с Фредом, непонятно, чем эта ситуация закончится. В конце сезона он может уйти, поэтому мы вернули Танковского из аренды в "Мариуполе" - он знает, в какой футбол мы играем, и тренер верит в него", - грассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
В конце зимнего трансферного окна сообщалось об отказе "Шахтера" отпустить Фреда в "Манчестер Сити".
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 16 матчей в чемпионате Украины и забил 2 гола.
Еще напомним, что "Шахтер" дозаявил четырех футболистов на Лигу чемпионов.
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