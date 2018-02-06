Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред может покинуть клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщает телеканал "Футбол".

"Мы не знаем, что будет с Фредом, непонятно, чем эта ситуация закончится. В конце сезона он может уйти, поэтому мы вернули Танковского из аренды в "Мариуполе" - он знает, в какой футбол мы играем, и тренер верит в него", - грассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

В конце зимнего трансферного окна сообщалось об отказе "Шахтера" отпустить Фреда в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 16 матчей в чемпионате Украины и забил 2 гола.

Еще напомним, что "Шахтер" дозаявил четырех футболистов на Лигу чемпионов.